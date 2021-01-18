Верховный суд 18 января опубликовал постановление об изменении приговоров в отношении экс-мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.

Еще в декабре 2019 года Ленинский районный суд столицы вынес решение, согласно которому Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, оформленного на его супругу.

При этом Кулматову не дали реального срока, как того требовало гособвинение. Его приговорили к штрафу в пять миллионов сомов с конфискацией имущества, освободив из зала суда.

Согласно новому постановлению Верховного суда, приговор в отношении Ибраимова фактически не изменился — была изменена формулировка с «конфискации имущества» на «принудительную меру уголовно-правового воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества».

Кулматову суд изменил наказание со штрафа в пять миллионов сомов, на штраф 4,4 миллиона сомов. В материалах дела говорится, что Кулматову снизил штраф, так как до вынесения приговора он отбыл полтора года в СИЗО.

«Приговор в остальной части оставить без изменения. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит», — говорится в постановлении суда.

Дела Ибраимова и Кулматова

Албек Ибраимов проходил обвиняемым по делу о коррупции на посту мэра Бишкека. Его признали виновным в «незаконной передаче муниципальной земли» и продажи пансионата «Солнечный берег». Другие заведенные на него дела были связаны с заводом «ТНК Дастан», который он возглавлял с 2011 по 2012 год. По версии следствия, Ибраимов заключил контракт на поставку «специальных изделий» на завод по завышенной цене и за это получил от поставщика $270 тысяч.

Бывшего мэра Кубанычбека Кулматова обвиняли в незаконном использовании $2 млн из китайского гранта на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо в 2014 году.

Экс-мэров задержали на фоне конфликта между бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым, который на тот момент занимал пост главы государства.