Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Все три случая смерти зафиксировали в Бишкеке.
По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 387 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.
Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 69 человек. Бишкек все еще лидирует по количеству выявлений новых случаев.
- Бишкек — 28;
- Иссык-Кульская область — 19;
- Чуйская область — 11;
- Ош — 7;
- Джалал-Абадская область — 3;
- Ошская область — 1.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 83 178 случаев заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 110 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 79 104 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 18 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 790 пациентов, из них 40 — в реанимации, еще 244 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 967 пациентов лечатся амбулаторно.