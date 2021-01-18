Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Все три случая смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 387 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 69 человек. Бишкек все еще лидирует по количеству выявлений новых случаев.

Бишкек — 28;

Иссык-Кульская область — 19;

Чуйская область — 11;

Ош — 7;

Джалал-Абадская область — 3;

Ошская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 83 178 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 110 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 79 104 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 18 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 790 пациентов, из них 40 — в реанимации, еще 244 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 967 пациентов лечатся амбулаторно.