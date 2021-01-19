Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании начальника Управления внутренних расследований и безопасности Финансовой полиции по подозрению в незаконном обогащении.

По информации, опубликованной в СМИ, задержанным является сотрудник финпола Айбек Токоев, который работает в ведомстве начальников внутренних расследований.

Следствие установило, что задержанный с 2014 года купил более 15 единиц недвижимого имущества в Бишкеке и Оше. Само имущество было записано на его близких родственников.

Фото: ГКНБ

Кроме покупки недвижимости, задержанный вкладывал деньги в постройку жилого дома, рестораны и магазины в Оше. По предварительным данным, общая сумма активов и имущества задержанного составила более $4 млн.

Подозреваемый задержан 18 января и водворен в СИЗО ГКНБ. Госкомитет продолжает следствие, чтобы найти оставшееся имущество и активв задержанного и оценить их стоимость.

В СМИ также сообщают, что задержанный Токоев приходится родственником супруги экс-президента Сооронбая Жээнбекова — Айгуль Токоевой.

Кроме этого, журналист Ыдырыс Исаков совместно с журналистами Kaktus.Media и Fасtcheck.kg провели расследование по имуществу Токоева. Они проверили декларацию Токоева и выяснили, что имущество было записано на его родственников.

Так супруга сотрудника финпола имела стоматологический кабинет и дом, который она продала в октябре 2020 года. При этом, отмечается, что женщина нигде не работает.

На тестя Токоева оформлены три квартиры в городе Ош и земельный участок в Карасуйском районе Ошской области. Журналисты также обнаружили и другое имущество записанное на родственников Токоева, в том числе, АЗС, магазины и земельные участки.