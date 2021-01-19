Почти половина водителей маршруток в Бишкеке два дня бастовали, требуя повысить оплату за проезд до 15 сомов. В итоге 19 января с ними встретился и.о. мэра Балбак Тулобаев и пообещал решить вопрос к маю. Однако три компании-перевозчика все-таки были наказаны за своевольный отказ от предоставления услуг. Об этом сообщило министерство транспорта и дорог.

По факту необеспечения планового выхода составлены акты о нарушениях и направлены предписания фирмам «Восточный экспресс», «Дордой-Транс» и «Узар-Уест».

Минтранс передает, что городские власти также проверяют и проводят разъяснительные работы среди водителей других компаний. Если забастовки продолжатся или будут другие нарушения, обещают применить более строгие меры — наложить штраф или приостановить действие лицензии.

«Бишкекское городское управление Агентства автотранспорта не может в отношении городских перевозчиков применять меры по приостановлению действия лицензии за однократное необеспечение планового выхода на линию микроавтобусов. Аннулирование действия лицензии осуществляется в судебном порядке», — добавили в минтрансе.

АКИпресс выяснил на сайте минюста, что компанией «Восточный экспресс» руководит Светлана Белан, «Узар-Уест» учредила и управляет им Нургуль Самакова, а учредителем перевозчика «Дордой-Транс Сервис» числится общественный «Фонд Аскара Салымбекова».

Забастовка маршрутников

Некоторые водители маршрутного такси Бишкека не стали выходить на линии 18 января. В этот же день школьники 5, 9 и 11 классов вернулись в школы, поэтому бишкекчане сполна прочувствовали на себе забастовку маршрутников.

Водители требуют повышения тарифов на проезд до 15 сомов, так как все подорожало, а цены на их услуги не менялись более семи лет.

И.о. начальника управления городского транспорта Улан Бейшенбаев тогда заявил, что в случае, если водители маршруток все-таки не выедут на работу, то мэрия обратится в минтранс, чтобы отозвать лицензию у перевозчиков.

Уже на следующий день, 19 января, и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев встретился с самими маршрутниками, которые «доказали» ему необходимость повышения тарифа. В итоге, власти пообещали решить вопрос к маю.

Там же Тулобаев заявил, что водителей, которые бастовали мирно, не накажут. Но сказал, что тех, кто «ломал двери и разбивал стекла», вышедшим на работу маршрутникам, ждет законное наказание.

При этом, и.о.мэра предостерег водителей от дальнейшей забастовки — он пообещал, что найдет им замену из числа военных и частников.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

Водители маршрутных такси требуют повышения цен на проезд уже третий год. В апреле 2018 года они уже бастовали из-за того, что, по их словам, работали себе в убыток. Тогда же они были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров.

Власти отсрочили введение страховки, а патрульная милиция согласилась не штрафовать водителей. Однако повышать тарифы за проезд тогда мэрия не стала.

Инфраструктура Бишкека не позволяет пустить троллейбусы во все необходимые районы города. Кроме того, власти не могут обеспечить необходимое количество троллейбусов и автобусов, для того, чтобы охватить весь пассажиропоток.

Именно поэтому маршрутное такси зачастую становится для жителей города транспортом, который используется чаще всего. При этом жители жилмассивов, которые расположились вокруг Бишкека, могут добраться в город и обратно только на маршрутных такси.

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