Жители Бишкека сегодня снова не смогли попасть вовремя на работу, а дети в школы — часть маршруток не вышла на линии.

Забастовка водителей маршрутных такси началась 18 числа. Основное требование водителей — увеличение тарифа за проезд. Сейчас стоимость проезда в маршрутке составляет днем 10 сомов, а после 21:00 — 12 сомов. Водители требуют повысить стоимость проезда до 15 сомов или 20 сомов.

Перевозчики говорят, что они находятся в сложной ситуации — из-за пандемии многие потеряли работу, а средств на обслуживание транспорта не хватает. При этом они понимают, что бишкекчанам сейчас сложно, но обращают внимание на то, что им тоже тяжело.

На забастовку вышли не все водители маршруток, и часть водителей, вышедших на линии 18 января, столкнулись с запугиванием и угрозами со стороны коллег.

Что сказал и.о. мэра Балбак Тулобаев?

Тулобаев заявил, что сейчас вопрос с повышением тарифа решается, возможно это произойдет к концу мая.

«Мы готовы поднять [тариф], но есть определенная процедура, которую необходимо соблюдать», — сказал он.

По его словам, тариф на проезд для маршрутных такси не повышался уже семь лет.

«Мы понимаем ваше положение и ситуацию, но вы тоже проявите понимание к тому, что происходит сейчас в стране и городе. Случилась пандемия, кризис, потом произошли народные волнения. И то, что вы просите немедленное повышение оплаты за проезд — это неправильно», — сказал чиновник, обращаясь к водителям.

Тулобаев добавил, что муниципалитет проводит анализ, на каких маршрутах на линии не вышли водители.

«Если до вечера они не заработают, то будем отзывать лицензии, отдавать линии новым фирмам. Я не пугаю, не угрожаю, а просто обязан это сделать — если они не выйдут, то мы должны отдать маршруты другим. Среди водителей есть зачинщики, мы их знаем, они ездят, угрожают другим», — отметил и. о. градоначальника.

Что говорят в Управлении городского транспорта столицы?

Начальник управления городского транспорта (УГТ) Улан Бейшенбаев сообщил журналистам, что к 06:30 утра на всех конечных остановках Бишкека было всего лишь около 400 бусов. К 9 утра вышли на работу еще около 400 маршруток. Сейчас на конечных остановках дежурят представители управления, ГУВД Бишкека и патрульной милиции.

В управлении «Клоопу» сообщили, что обещание о лишении лицензий у перевозчиков за участие в забастовке и провокации будет выполнено.

«По необходимости мы будем подавать ходатайство по лишению лицензий в Министерство транспорта. Пока этот список компаний, [которые участвовали в акции протеста и в провокациях], еще не составлен. Мы продолжаем работу по бесперебойному обеспечению города общественным транспортом, и, как только все уладится, примем соответствующие меры», — пояснил представитель УГТ Бекжан Ахматбеков.

Он сказал, что информация о тех, кто угрожал водителям маршрутного такси 18 и 19 января уже передана в МВД.

«Информация о провокаторах, которые угрожали водителям, уже передана правоохранительным органам, они примут меры в рамках закона. Мы работаем совместно с МВД, вчера проводили встречи с водителями, объяснили, что не нужно нарушать закон, идти на поводу провокаторов, наносить вред чужому имуществу», — заключил Ахматбеков.

Что говорят в ГУВД?

Пресс-служба ГУВД заявила, что водители маршрутных такси не должны поддаваться на провокации, а должны спокойно заниматься пассажирскими перевозками.Ведомство советует водителям в случае возникновения провокаций сообщить о них ближайшему сотруднику милиции, либо позвонить на круглосуточный номер 102. Анонимность обратившимся при этом гарантируется.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

Водители маршрутных такси требуют повышения цен на проезд уже третий год. В апреле 2018 года они уже бастовали из-за того, что, по их словам, работали себе в убыток. Тогда же они были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров.

Власти отсрочили введение страховки, а патрульная милиция согласилась не штрафовать водителей. Однако повышать тарифы за проезд тогда мэрия не стала.

Инфраструктура Бишкека не позволяет пустить троллейбусы во все необходимые районы города. Кроме того, власти не могут обеспечить необходимое количество троллейбусов и автобусов, для того, чтобы охватить весь пассажиропоток.

Именно поэтому маршрутное такси зачастую становится для жителей города транспортом, который используется чаще всего. При этом жители жилмассивов, которые расположились вокруг Бишкека, могут добраться в город и обратно только на маршрутных такси.