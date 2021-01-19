Госкомитет нацбезопасности вновь задержал и водворил в СИЗО бывшего директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова. Его подозревают в коррупции.

Сообщается, что в Госинспекции были выявлены коррупционные схемы, которые включали организацию госзакупок биопрепаратов и вакцин по завышенным ценам, а также систематические поборы с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч сомов.

«Установлено, что под руководством директора госинспекции с 2017 по 2020 год были заключены заведомо невыгодные для государства контракты на поставку ветеринарных препаратов на сумму 90 млн сомов. Кроме этого, выявлены факты незаконного назначения на вакантные руководящие должности лиц, не отвечающих квалификационным требованиям и без проведения обязательного конкурса», — сообщили в ГКНБ.

Жумаканова уже задерживали сотрудники спецслужбы в ноябре 2020 года. Тогда ГКНБ сообщал, что Госинспекция заключила невыгодный контракт на закупку вакцин, что принесло государству ущерб на 31 миллион сомов.

Однако по состоянию здоровья решением Бишкекского горсуда в отношении Жумаканова была изменена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ГКНБ отметили, что Жумаканова вновь задержали в рамках расследования новых фактов.