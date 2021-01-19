Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) задержала начальника цеха по изготовлению железо-бетонных изделий ОАО «Джалалабадэлектро» К. Б. во время получения взятки. По данным финпола, ранее в районную ГСБЭП обратился частный предприниматель, который заявил, что госслужащий вымогал 90 тысяч сомов за приемку товарно-материальных ценностей.



В финполе отметили, что подозреваемого поймали с поличным 14 января, когда он получал часть требуемой суммы в размере 40 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим». Ведется следствие.