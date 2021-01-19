Пресс-служба Управления финполиции города Ош сообщила, что в отношении должностных лиц ОАО «Ошэлектро» начато досудебное производство по факту злоупотребления полномочиями.

В ведомстве сообщили, что ответственные лица компании без согласования с Фондом госимущества продали бывшее административное здание «Энергосбыта» площадью 619,66 квадратных метра и прилегающий земельный участок площадью 1665 квадратных метров за 8 млн сомов.

В финполе отметили, что на момент продажи средняя рыночная стоимость аналогичного земельного участка составляла примерно $30 тысяч за одну сотку земли.

Финпол подсчитал, что Ошэлектро нанесло ущерб государству более чем на 30 млн сомов. Ведомство принимает меры для привлечения к ответственности виновных, а также для обеспечения возмещения ущерба.

Однако Ошэлектро отрицает эти обвинения. Пресс-служба компании заявила, что это здание было признано аварийным еще в 2012 году.

«Поэтому совет директоров компании решил продать его, а полученные деньги использовать для покупки и ремонта нового здания для “Энергосбыта”. При этом Фонд госимущества и “Национальный Энергохолдинг” были поставлены в известность», — заявили в Ошэлектро.

По данным компании, на открытых торгах здание никто не купил, поэтому его предложили «Нацэлектросети» за сумму балансовой стоимости в 10 млн сомов.

«Однако через год сделка по инициативе ревизионной комиссии НЭСК была отменена. Затем неоднократно проводились аукционы, где желающих приобрести аварийное здание не находилось. Лишь в августе 2020 года на открытых торгах здание было продано за сумму 8,9 млн сомов, при этом в эту сумму не входит земельный участок, который не является собственностью “Ошэлектро” и поэтому не мог быть продан», — заявили в компании.

По их словам, участок принадлежит местному самоуправлению и подлежит озеленению и не предназначен под строительство.

Организация также сообщила, что «вырученные деньги направлены на приобретение большого земельного участка в 50 соток в городе Ош для организации на нем собственного производства железобетонных изделий» .