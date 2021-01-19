Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что в ходе приема протоколов об итогах голосования от Токтогульской ТИК выяснилось, что на участке №2238 количество бюллетеней в АСУ превысило количество идентифицированных избирателей.

«При подведении итогов выборов результаты данного участка будут признаны недействительными», — сообщила пресс-служба ЦИК.

Кроме этого, еще на 6 участках будут аннулированы итоги голосования вне помещения. Там количество бюллетеней в переносных ящиках превысило количество избирателей, указанных в специальном реестре.

По данным ЦИК, результаты выборов вне помещения аннулируют на УИК №3234 в Тонском районе, на УИК №5363 в Араванском районе, а также на четырех участках в городе Ош.

Территориальные избирательные комиссии уже признали итоги голосования выборов президента недействительными на 6 УИКах и итоги референдума на 7 участках по всему Кыргызстану.

По закону, число бюллетеней для голосования не может превышать числа зарегистрированных участников референдума более чем на 0,1 процента. Превышение количества бюллетеней от количества избирателей означает вброс бюллетеней.

Нарушения на выборах

В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Наблюдатели «Клоопа» зафиксировали 1500 нарушений и происшествий по всему Кыргызстану.

В день выборов издание ежеминутно получало сообщения о нарушениях и технических неполадках со всех регионов страны. Как минимум на 8% участков в стране были грубейшие нарушения, которые заставляют усомниться в результатах голосования на них.

Чаще всего наблюдатели «Клоопа» находили нарушения в работе АСУ и тайны голосования. 420 раз наши наблюдатели сообщали о нарушении тайны голосования. Это означает, что член избирательной комиссии или посторонний человек стояли возле кабинки для голосования или автоматической считывающей урны меньше, чем на законных 1,5 метра. В некоторых случаях члены УИК фотографировали бюллетень и игнорировать те факты, что вместо избирателя бюллетень вбрасывал другой человек.

Из-за таких действий, избиратель вероятно не мог сделать выбор за предпочитаемого кандидата в полной тайне, которая гарантируется ему законом.

Вторым самым частым происшествием, о котором нам сообщали наши наблюдатели, стало нарушение в работе автоматически считывающих урн (АСУ). По закону, на каждом участке на случай технических сбоев должна быть запасная АСУ и одна обычная прозрачная урна.

В случае поломки первой АСУ, члены избирательной комиссии должны составить акт о поломке урны и заменить ее на запасную. А если и запасная урна выходит из строя, тогда составляется еще один акт и используется обычная прозрачная урна. 357 нарушений в работе АСУ обнаружили наблюдатели «Клоопа» по всему Кыргызстану.

Во многих случаях члены УИК не составляли акт о поломке автоматической урны и сразу устанавливали обычную прозрачную урну, из которой затем самостоятельно перекладывали бюллетени в автоматически считывающую урну.

На некоторых участках, когда АСУ переставала работать, бюллетени просто складывались снаружи на урне, а позже члены УИК также сами вводили их в автоматически считывающую урну.