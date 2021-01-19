С 20 января увеличивается количество авиарейсов по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул до 7 раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Манас».

По данным пресс-службы, ежедневные рейсы будет выполнять авиакомпания Turkish Airlines.

До этого авиакомпания выполняла рейсы по данному маршруту 5 раз в неделю.

Турция частично возобновила авиасообщение с Кыргызстаном ещё в августе 2020 года. До этого большинство стран, в том числе и Кыргызстан, ещё в марте 2020 года закрыло свои границы из-за угрозы распространения коронавируса.

При этом тогда вылететь из Стамбула в Бишкек разрешалось только гражданам Кыргызстана, их родственникам с другим гражданством, дипломатам и некоторым другим лицам.

В декабре 2020 года власти Турции сообщили, что все пассажиры старше 6 лет, въезжающие на территорию Турции, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Справку необходимо предъявить при посадке на борт.

Такие требования будут действовать до 1 марта 2021 года и будут продлены, если ситуация с COVID-19 не измениться в лучшую сторону.