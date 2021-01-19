Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Два случая смерти зафиксировали в больницах Бишкека, один пациент умер в Ошской области.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 390 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 90 человек. Больше всего в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Чуйская область — 37;

Иссык-Кульская область — 23;

Бишкек — 21;

Баткенская область — 3;

Джалал-Абадская область — 3;

Нарынская область — 2;

Ошская область — 1.

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По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 83 268 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 145 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 79 249 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 19 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 742 пациента, из них 37 — в реанимации, еще 220 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 958 пациентов лечатся амбулаторно.