Адвокатесса Мелиса Аспекова Назира Абышкаева на пресс-конференции 19 января заявила, что ее подзащитный не давал никаких показаний в отношении главы ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева.

Контекст: Гражданского активиста Мелиса Аспекова задержали по подозрению в вымогательстве в $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу». Позже в СМИ появилась информация, что Аспеков якобы дал показания следствию и $50 тысяч из этих денег предназначались главе финпола Сыймыку Жапыкееву. Сам Жапыкеев отрицает, что как-то связан в Аспековым.

«Мой подзащитный узнал о факте вымогательства уже в здании ГКНБ и был сильно удивлен. Он, воспользовавшись своим правом, отказался давать показания. В частности, насчет Жапыкеева он никакой информации не давал», – добавила адвокат.

По ее словам, никаких фактов и доказательств причастия Мелиса Аспекова к этому преступлению не представлено.

«Как утверждает Мелис Аспеков, он мало знаком с заявителем. Более того, он видел его всего один раз в жизни. У следствия нет никаких доказательств того, что он совершил это преступление: ни аудио, ни видео», – сказала она.

Кроме этого, Абышкаева сообщила, что заявитель обратился в Госкомитет нацбезопазности 8 января 2021 года в 16:16 часов. А Мелиса Аспекова задержали в 8 часов вечера того же дня.

На пресс-конференции также присутствовал родной брат Мелиса Аспекова Азамат. Он сообщил, что квартира, в которой задержали его брата, является съемной.

Он добавил, что его брат занимается бизнесом, продает квартиры.

«Также у нас есть частная компания. Мы всю жизнь были обеспеченными. Мой брат учился в Швейцарии и всю жизнь ездил на хороших машинах. «Лексус» 570 был у него до этого дела. Мы купили его в рассрочку», – сказал Азамат Аспеков.

Дело Аспекова и Джураева

Первомайский районный суд 10 января оставил «гражданских активистов» Мелиса Аспекова и Уланбека Джураева в СИЗО ГКНБ на два месяца до 9 марта.

Они были задержаны по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства госпредприятия «Кыргыз темир жолу», занимающегося перевозками пассажиров и грузов железнодорожным транспортом.

Ранее, в ноябре 2020 года Джураев опубликовал видео из комфортного спецвагона со спальнями, ванной комнатой и гостиной. В ответ на вопрос: «Что за поезд?» Джураев ответил — «подарок друзей».

После задержания Аспекова и Джураева спецслужбы попросили обратиться к ним всех, кто пострадал от вымогательств.

Аспеков был известен, как член партии «Мекенчил» и активный сторонник Садыра Жапарова. В своих соцсетях он активно освещал встречи Жапарова с избирателями и агитировал в его пользу.

В ноябре 2020 года Аспеков заявил, что возглавил предвыборный штаб Садыра Жапарова по Чуйской области. При этом представители штаба и сам Жапаров после задержания Аспекова стали отрицать причастность Аспекова к команде кандидата.

Тем не менее, другой кандидат в президенты — экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев — заявил, что Аспеков собирал деньги для агитации Жапарова.