Пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека 19 января сообщила, что оперативники задержали 41-летнего подозреваемого в мошенничестве на сумму более миллиона сомов.

Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Мужчина был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Общая сумма вменяемого ему нанесенного ущерба составляет 1 млн 431 тысячу сом.

В милиции пояснили, что 25 декабря 2020 года в УВД обратилась гражданка, попросившая принять меры в отношении подозреваемого. По ее словам, в марте 2020 года он предложил ей помочь купить земельный участок и взял у нее 180 тысяч сомов.

Позже, 8 января 2021 года в милицию обратилась другая женщина, обвинившая подозреваемого том, что в ноябре 2020 года он предложил ей партнерство в бизнесе и взял 60 тысяч сомов. После он скрылся, отказавшись вернуть деньги.

По данным милиции, ранее этот человек уже совершал подобное – 4 октября 2019 года он взял 20 тысяч сомов под предлогом ведения совместного бизнеса.

«Не выполнив свои обещания, подозреваемый скрылся и не выходил на связь. Материальный ущерб от его действий составил 220 тысяч сомов», – отметили в пресс-службе бишкекской милиции.

Сейчас получены данные о его причастности к 12 похожим преступлениям.