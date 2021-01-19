Пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма сообщила, что ведомство 15 января подало апелляцию на решение Первомайского районного суда Бишкека по трудовому спору между министерством и эстрадной певицей Самарой Каримовой.

Ранее суд постановил восстановить певицу в должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы.

По мнению экспертов минкульта, при вынесении решения судья Первомайского райсуда несколько раз нарушила процессуальное законодательство.

Минкульт отметил, что в судебном процессе участвовал представитель ведомства, у которого «не было полномочий на ряд процессуальных действий».

Согласно Гражданско-процессуальному кодексу, он должен был получить доверенность, чтобы иметь право выполнять эти полномочия. У него была доверенность, но она была выдана бывшим министром, освобожденным от должности 14 октября 2020 года.

В этот день новым главой минкульта стал Нуржигит Кадырбеков, и суд должен был истребовать новую доверенность от него.

«Согласно статье Гражданского кодекса, доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации», – сказано в заключении.

Кроме того, Самара Каримова обратилась с исковым заявлением о восстановлении в ноябре 2020 года, то есть через два года после увольнения. Согласно Трудовому кодексу, она имела право обратиться по спору об увольнении в течение двух месяцев со дня ознакомления с приказом об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. То есть Каримова пропустила срок обращения в суд.

Теперь жалоба будет рассматриваться в Бишкекском городском суде с участием нового представителя министерства.

Кроме того, в минкульте сообщили, что «в отношении причастных лиц» будет проведено служебное расследование.

Скандал в музучилище

Эстрадная певица и заслуженная артистка Кыргызстана Самара Каримова была назначена директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 24 октября 2018 года.

1 ноября 2018 года приказ о ее назначении был отменен. Азамат Жаманкулов, тогда занимавший пост министра культуры, пояснил, что при подписании данного документа были допущены грубые нарушения законодательства.

«Изучая последние два дня все документы, которые были подписаны, мы пришли к выводу, что статс-секретарь подписал этот документ, находясь в служебной командировке в Ташкенте на Днях культуры Кыргызстана в Узбекистане, что является незаконным. Я своим приказом отменил назначение Самары Каримовой — из-за нарушений законодательства по подписанию документа», — сказал тогда Жаманкулов «Азаттыку».

Жаманкулов также отмечал, что Самара Каримова сама написала заявление с просьбой назначить ее на эту должность.

Но 13 января 2020 года стало известно, что певица выиграла суд против ведомства. По решению суда ее должны восстановить в должности директора.

На вопрос, почему певица решила судиться с минкультом спустя два года, она ответила, что «поверила в справедливое решение суда, когда к власти пришел Садыр Нургожоевич».

Она также выражала ему благодарность со словами «Спасибо Садыру Нургожоевичу». Тогда сотрудники учебного заведения возмутились и спросили «при чем тут Садыр Жапаров?»

14 января она пришла в училище, чтобы занять директорский пост, однако коллектив отказался работать под началом человека, не имеющего для должности руководителя ни требуемого образования, ни соответствующего опыта.

А 15 января статс-секретарь Бакытбек Секимов Минкультуры представил ее профессорско-преподавательскому составу училища в качестве нового руководителя.

По словам Секимова, при назначении певицы особых критериев для должности директора не было.

«Сейчас утвердили новые критерии, но когда я назначал, их не было. Тогда мне предъявляли, что я “нарушил критерии, рано поставил подпись” и дали представление [об объявлении выговора] […] Но у нее есть высшее образование», — объяснил Секимов.

18 декабря Самара Каримова приехала в музучилище, взломала и заменила замок в опечатанном кабинете директора.

По словам очевидцев, на место вызвали сотрудников милиции. Милиционеры заявили, что нарушений закона не было. Сама певица сказала, что сделала это, потому что бывший директор музыкального училища Нурлан Каримов заявил ей, что потерял ключи от двери.

Каримова также подала заявление в милицию на коллектив образовательного учреждения.

По словам пресс-секретаря Ошского городского управления внутренних дел Замира Сыдыкова, заявление певицы было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В Ошском государственном музыкальном училище имени Ниязалы трудится 98 человек и учится 229 студентов.

Влиятельная женщина

Это не первый громкий уход Каримовой с руководящей должности — летом 2017 года она ушла с поста директора музея «Сулайман-Тоо», также проработав там всего один день.

Тогда Каримова сама написала заявление об уходе после критики пользователей соцсетей — они посчитали, что 26-летняя девушка не может возглавлять музей. Каримову назначил на этот пост министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков.

После своего ухода, Каримова сказала в интервью «Азаттыку», что «кыргызское общество не готово принять молодых руководителей».

В 2011 году Каримова вышла замуж за директора Ошского драматического театра Асана Мансурова, а через два года стала выступать на кыргызской эстраде.

Самара Каримова — первая кыргызстанка, набравшая миллион подписчиков в «Инстаграме» — по этому случаю она устроила вечеринки в Бишкеке и Оше в августе 2018 года.

Бывший глава телеканала Кыргызстана — КТРК — Илим Карыпбеков тогда назвал Каримову «одной из влиятельных женщин страны».

Осенью 2017 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев присудил Каримовой звание заслуженной артистки Кыргызстана.