На сайте «АКИпресс» 19 января вышла новость со ссылкой на интервью министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева для «Биринчи радио». В ней говорилось, что власти «отказываются» от бесплатных доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech в пользу российской разработки «Спутник V». Однако позже глава минздрава опроверг эту информацию. «Клооп» попытался разобраться в этом вопросе.
По данным «АКИпресса», Бейшеналиев рассказал, что Глобальный альянс COVAX предложил Кыргызстану 1 млн 200 тысяч доз американской вакцины от Pfizer на бесплатной основе. Однако для ее перевозки, хранения и использования нужны специальное морозильное оборудование, так как вакцина должна храниться при -70⁰.
*COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.
«У нас таких холодильников нет. Мы хотим купить, однако один холодильник стоит больше $4 тысяч. Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще $2 млн. Увы, в бюджете таких денег нет», — передает слова министра издание.
«АКИпресс» пишет, что глава минздрава поведал о переговорах с Россией для обеспечения страны «доступной» вакциной.
«Российские вакцины хранятся при температуре от -2⁰ до -18⁰. У нас есть холодильники, которые могут обеспечить такую холодовую цепь», — заявил Бейшеналиев в интервью «Биринчи радио».
«Не отказывались от вакцины»
Позже этим же днем министр здравоохранения в интервью Kaktus.media опроверг информацию, опубликованную в «АКИпрессе». Он сказал, что минздрав не отказывался от самой вакцины и даже запросил $2 млн у минфина на покупку холодильников.
«Если деньги дадут, мы купим. Сегодня вечером решаем. В рамках программы COVAX еще есть семь вакцин. Мы скажем, что нам необходимо предложить другую вакцину — приемлемую. Мы письмо написали, и я вечером переговоры сам буду проводить», — передает слова Бейшеналиева издание.
По данным Kaktus.media, министр считает «приемлемыми» для Кыргызстана вакцины, которые можно хранить при температуре «не ниже -20⁰». Бейшеналиев рассказал изданию, что для них в стране уже есть холодильники, а недостающие можно приобрести.
При этом, он подтвердил, что в бюджете не хватает средств для получения американской разработки от Глобального альянса.
«У государства нет денег для вакцины Pfizer. Помимо холодильников, необходимо закупить шприцы 0,3 мл», — объяснил глава минздрава.
Он добавил, что власти не смогут закупить только субстрат Pfizer’а — исходный материал для вакцины — ее завозят в Евразию лишь в готовом виде.
Слова Бейшеналиева подтвердила и глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гулбара Ишенапысова. По ее словам, власти всерьез изучили возможности и условия применения американской вакцины.
Чиновница сообщила, что научно-техническая группа провела 19 января «масштабный» вебинар с коллегами на эту тему. Ишенапысова считает, что если взять один лишь Pfizer, то «все средства» уйдут на техническое оснащение для его хранения.
«Если брать “Спутник V”, которому требуется от -18⁰ до -25⁰, то у нас есть хотя бы какой-то процент обеспеченности таким оборудованием […] Нам не выгодно брать все 100% вакцины только той, что хранится при -70⁰ или только при -18⁰», — пояснила она.
По словам Ишенапысовой, сейчас власти работают над поиском нового оборудования для хранения вакцин от коронавируса.
«Мы не можем купить холодильники для вакцин в интернете или на рынке, они должны иметь сертификацию. Мы должны быть в них уверены, потому что это новейшие вакцины, а не те, с которыми мы работаем много лет», — сказала она.
При чем тут политика?
Правозащитница Динара Ошурахунова прокомментировала первую новость об отказе минздрава от Pfizer и намекнула, что это может быть связано с политикой.
Бейшеналиев же ответил на это тем, что «не знает, какая в итоге» вакцина поступит в Кыргызстан.
«Мои слова воспринимают категорически. Я в первый раз тоже сказал, что для Pfizer нужна холодовая цепь -70⁰. Мы записали все необходимые требования, обратились в минфин, отметили, что для решения вопроса нужно $2 млн. Минфин думает», — заключил министр.
Также на этот вопрос обратила внимание докторка химических наук из Кыргызстана Асель Сартбаева. Она была награждена несколькими международными институтами за разработку системы поддержания температуры вакцин.
В октябре 2020 года она раскритиковала российскую вакцину и посоветовала прививаться только теми вакцинами, которые прошли все этапы клинических исследований.
Вакцина от Pfizer
Замглавы минздрава Нурболот Усенбаев 12 января сообщил, что ведомство начало изучать хранение и прием вакцины немецкой компании BioNTech и американской фирмы Pfizer. Кыргызстан подал заявку в COVAX для получения вакцины еще в ноябре 2020 года, и уже спустя месяц заявка была одобрена.
После получения вакцины, одобренной ВОЗ, республика сможет вакцинировать более 20% населения страны.
Согласно исследованиям, эффективность вакцины достигает 95%, а в случае с людьми старше 65 лет более 94%.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус 8 января заявил, что из-за того, что страны с высоким доходом скупают вакцины через инициативу COVAX, назревает проблема для стран с низкими доходами — они могут просто их не получить.
«Спутник V»
Что же касается российской вакцины, власти заявили о планах закупить «Спутник V» еще осенью 2020 года. Тогда вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева сообщила о переговорах об импорте вакцины из России, как только она будет готова для общего лечения.
По данным российского информагентства РБК, «Спутник V» существует в двух формах: жидкой и порошкообразной. При этом жидкий вид вакцины может храниться при температуре не выше -18⁰, а порошок — до +8⁰ по Цельсию.
Россиян начали вакцинировать «Спутником V» еще в декабре 2020 года. Несмотря на то, что российская разработка менее требовательна к условиям хранения, чем Pfizer, медики России столкнулись с проблемами при ее транспортировке.
По данным минздрава на 19 января, в Кыргызстане за время пандемии выявили 83 268 случаев заражения COVID-19. Кроме этого, за время пандемии от осложнений вызванных коронавирусом скончались 1 390 человек по всей стране.
Однако у межведомственной комиссии, которая занимается проверкой борьбы с пандемией в стране, возникли вопросы к статистике. Вице-премьер-министресса Эльвира Сурабалдиева недавно заявила, что количество смертей может быть занижено.
Материал подготовили: Айдай Токоева, Елена Короткова