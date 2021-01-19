На сайте «АКИпресс» 19 января вышла новость со ссылкой на интервью министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева для «Биринчи радио». В ней говорилось, что власти «отказываются» от бесплатных доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech в пользу российской разработки «Спутник V». Однако позже глава минздрава опроверг эту информацию. «Клооп» попытался разобраться в этом вопросе.

По данным «АКИпресса», Бейшеналиев рассказал, что Глобальный альянс COVAX предложил Кыргызстану 1 млн 200 тысяч доз американской вакцины от Pfizer на бесплатной основе. Однако для ее перевозки, хранения и использования нужны специальное морозильное оборудование, так как вакцина должна храниться при -70⁰.

*COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

«У нас таких холодильников нет. Мы хотим купить, однако один холодильник стоит больше $4 тысяч. Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще $2 млн. Увы, в бюджете таких денег нет», — передает слова министра издание.

«АКИпресс» пишет, что глава минздрава поведал о переговорах с Россией для обеспечения страны «доступной» вакциной.

«Российские вакцины хранятся при температуре от -2⁰ до -18⁰. У нас есть холодильники, которые могут обеспечить такую холодовую цепь», — заявил Бейшеналиев в интервью «Биринчи радио».

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в пресс-центре «Кабара»

«Не отказывались от вакцины»

Позже этим же днем министр здравоохранения в интервью Kaktus.media опроверг информацию, опубликованную в «АКИпрессе». Он сказал, что минздрав не отказывался от самой вакцины и даже запросил $2 млн у минфина на покупку холодильников.

«Если деньги дадут, мы купим. Сегодня вечером решаем. В рамках программы COVAX еще есть семь вакцин. Мы скажем, что нам необходимо предложить другую вакцину — приемлемую. Мы письмо написали, и я вечером переговоры сам буду проводить», — передает слова Бейшеналиева издание.

По данным Kaktus.media, министр считает «приемлемыми» для Кыргызстана вакцины, которые можно хранить при температуре «не ниже -20⁰». Бейшеналиев рассказал изданию, что для них в стране уже есть холодильники, а недостающие можно приобрести.

При этом, он подтвердил, что в бюджете не хватает средств для получения американской разработки от Глобального альянса.

«У государства нет денег для вакцины Pfizer. Помимо холодильников, необходимо закупить шприцы 0,3 мл», — объяснил глава минздрава.

Он добавил, что власти не смогут закупить только субстрат Pfizer’а — исходный материал для вакцины — ее завозят в Евразию лишь в готовом виде.

Слова Бейшеналиева подтвердила и глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гулбара Ишенапысова. По ее словам, власти всерьез изучили возможности и условия применения американской вакцины.

Чиновница сообщила, что научно-техническая группа провела 19 января «масштабный» вебинар с коллегами на эту тему. Ишенапысова считает, что если взять один лишь Pfizer, то «все средства» уйдут на техническое оснащение для его хранения.