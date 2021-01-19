Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале рассказал о работе комиссии по распределению гумпомощи и эффективности борьбы с COVID-19.

По словам Бекешева, 18 января комиссия сообщила, что выявила нарушения при распределении гумпомощи.

«Многое было выдано непрозрачно, непонятно куда все подевалось. У нас разница в официальной статистике по смертности и той смертности, которую выявила комиссия — несколько тысяч», — рассказал депутат.

Он также сообщил, что, по данным комиссии в 2019 году в Кыргызстане скончались около 24 тысяч человек, а в 2020 уже 28 тысяч. Именно эта разница, по словам Бекешева, говорит о количестве скончавшихся от COVID-19.

«Многих записали в прочие болезни, а они умерли от коронавируса», — пояснил Бекешев.

Парламентарий добавил, что комиссия решила не наказывать рядовых врачей, а привлечь к ответственности людей, занимающих высокие должности.

«Очень много ошибок было, где-то не было знаний, а где-то тупо рубили деньги пока люди умирали», — сказал он.

Комиссия по COVID-19

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 15 января рассказала об итогах расследования комиссии по распределению гуманитарной помощи, полученной Кыргызстаном на борьбу с пандемией коронавируса.

По ее словам, в Кыргызстане гораздо больше смертей от COVID-19, чем зафиксировано в официальной статистике минздрава. Кроме этого, Сурабалдиева заявила, что поступавшую в страну гумпомощь воровали определенные лица.

«Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные. Отдельные главные врачи больниц даже и не бывали в красных зонах», — рассказала вице-премьер.

Гумпомощь Кыргызстану

Власти Кыргызстана с начала пандемии получили более $300 млн на борьбу с коронавирус. Большая часть средств выдана в виде кредита и лишь малая часть в виде гранта.

При этом, власти страны распределяли полученные средства непрозрачно. Получить отчетность от государственных органов по распределению гумпомощи журналистам «Клоопа» так и не удалось.

По официальным данным минздрава, на 19 января за время пандемии в стране зарегистрировали 83 178 случаев заражения COVID-19. Из больниц с выздоровлением за все время выписали 79 249 пациентов.

Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом,1 387 пациентов. При этом минздрав дважды вносил коррективы в статистику по погибшим от вируса — сначала ведомство признало, что люди, умершие от пневмонии, должны быть включены в статистику смертей от COVID-19. Затем минздрав исключил более 400 человек из этой статистики, заявив, что их причиной смерти явились другие болезни.