ГКНБ сообщил, что за экс-главу комитета физкультуры и спорта мэрии Оша Кылычбека Саркарбаева внесли 1 млн сомов «за причинённый им ущерб». По данным спецслужбы, денежные средства поступили «от близких людей» Саркарбаева.

Экс-чиновника подозревают в незаконном присвоении бюджетных средств и получении поддельного паспорта.

«Установлено, что ответственные лица комитета физкультуры и спорта мэрии города Ош, злоупотребляя своим должностным положением, незаконно присваивали бюджетные средства путем проведения фиктивных спортивных сборов, выездов за пределы области, выплаты спортсменам единовременных денежных вознаграждений и покупки спортивных форм», — сообщили в ГКНБ.

В спецслужбе отметили, что ГКНБ проводит следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых позже будет дана юридическая оценка действиям всех фигурантов дела.

Сам Саркарбаев сейчас находится под домашним арестом по решению Ошского горсуда. При этом, ранее было озвучено, что он должен провести в СИЗО два месяца с момента задержания — до 16 февраля 2021 года.

Кылыч Саркарбаев был задержан 17 декабря по подозрению в получении поддельного паспорта. ГКНБ также сообщил, что Саркарбаев в 2006 году был признан виновным по статье «Грабеж» и был приговорен 1 году лишения свободы условно. Он получил поддельные документы и загранпаспорт в целях скрыть информацию о своей судимости.

Ранее он был известен, как Кылыч Асылбекович Сулайманов. Он устроился главой комитета физкультуры и спорта при мэрии Оша по подложным документам.

Ведомство сообщило, что он состоит «в тесных отношениях» с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке «Дженго» и был замешан во многих криминальных разборках.

После задержания Кылычбека Саркарбаева сняли с должности главы спортивного комитета мэрии города Ош.

Чиновник-боец

Саркарбаев один из множества ошских чиновников со спортивным бэкграундом. Он неоднократный чемпион страны по боевым искусствам, победитель международных турниров.

Саркарбаев также связан с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты выяснили, что он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых в Кара-Суйском районе.

Также он был замечен в нападении на спортсмена Тологона Рахманберди уулу, который жаловался на преследования со стороны влиятельного клана.

По словам Рахманберди уулу, Саркарбаев стрелял в него в сентябре 2019 года. После этого, Саркарбаев вместе с посаженным сыном Матраимова Мунаром Сайпидиновым пришел к нему в больницу, потребовал не писать заявление в милицию угрожая смертью.

Посаженного сына Матраимова недавно тоже отпустили под домашний арест. Он выплатил сумму материального ущерба в 1 033 700 сомов.

Сайпидинова подозревают в злоупотреблении должностным положением при строительстве школьного спортзала в селе Савай. Его отстранили от должности главы Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области на время следствия.

ГКНБ также проводит досудебное производство по факту создания ОПГ на территории города Ош и Ошской области, по нему Сайпидинов проходит в качестве свидетеля.