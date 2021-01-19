И.о.мэра Бишкека Балбак Тулобаев провел встречу с бастующими второй день водителями маршрутных такси.

Они требуют повышения тарифов на проезд до 15 сомов, так как все подорожало, а цены на их услуги не менялись более семи лет.

Вырастут ли цены на проезд в маршрутках?

Балбак Тулобаев заявил, что стоимость проезда повысится до 15 сомов, потому что водители «разложили все по полочкам» и доказали необходимость этого и.о. градоначальника.

«Они [водители] разложили по полочкам, насколько поднялась стоимость топлива, запчастей и так далее. Для пенсионеров и школьников планируется сохранить льготный тариф», — пояснил Тулобаев на встрече с журналистами после диалога с водителями маршрутных такси.

Правда, при этом перевозчики не гарантируют, что условия в транспорте улучшатся — неизвестно будут ли места только сидячими, а салоны чистыми.

Когда проезд в маршрутках станет дороже?

Тулобаев пообещал, что уже завтра направит письмо в Министерство экономики с запросом о повышении тарифа на проезд.

«Там будет создана рабочая группа, проект должен пройти анализ регулятивного воздействия, потом он поступит к нам [в мэрию], а мы внесем в Бишкекский городской кенеш», — заявил и.о. градоначальника.

По его данным, весь процесс согласования повышения цен на проезд в маршрутках займет примерно три месяца.

А проезд в автобусах и троллейбусах подорожает?

Ответ на этот вопрос и.о. градоначальника внятно дать не смог.

«Мы думаем, будем разговаривать и анализировать это, потом сообщим», — заверил Балбак Тулобаев.

Что будет с водителями, которые вышли на забастовку?

Тулобаев и руководство Управления городского транспорта (УГТ) заявляли ранее, что рассмотрят вопрос отзыва лицензий у компаний-перевозчиков, вышедших на забастовку.

Теперь же Тулобаев заявил, что водителей, которые бастовали мирно, не накажут.

«Относительно тех, кто вчера не вышел на линию, это их гражданское право. Наказания не будет. Но те, кто ломали двери, стекла разбивали… Дал задание ГУВД Бишкека найти их и посадить по закону», — заключил он.

Но если водители маршрутных такси в среду, 20 января, не заработают в прежнем режиме, им быстро найдут замену.

«Если вы завтра не выйдете на линии, тогда я сделаю призыв и соберу все маршрутные машины города и буду возить горожан. Это не угроза. Мне придется как-то возить горожан. Я обращусь к военным, обращусь к частным фирмам», — пообещал Тулобаев.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

Водители маршрутных такси требуют повышения цен на проезд уже третий год. В апреле 2018 года они уже бастовали из-за того, что, по их словам, работали себе в убыток. Тогда же они были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров.

Власти отсрочили введение страховки, а патрульная милиция согласилась не штрафовать водителей. Однако повышать тарифы за проезд тогда мэрия не стала.

Инфраструктура Бишкека не позволяет пустить троллейбусы во все необходимые районы города. Кроме того, власти не могут обеспечить необходимое количество троллейбусов и автобусов, для того, чтобы охватить весь пассажиропоток.

Именно поэтому маршрутное такси зачастую становится для жителей города транспортом, который используется чаще всего. При этом жители жилмассивов, которые расположились вокруг Бишкека, могут добраться в город и обратно только на маршрутных такси.

Читать по теме: