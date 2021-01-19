Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Руслан Изреков рассказал изданию «Азаттык», что ЦИК может назначить выборы в местные кенеши и референдум по Конституции в один день.
Согласно календарному плану, выборы в местные кенеши назначены на 11 апреля 2020 года.
«По референдуму пока точно не можем сказать, потому что Конституция все еще обсуждается. Пока у нас официально не подведены итоги прошедших выборов [президента] и референдума [по форме правления]», — сказал Изреков.
При этом журналисту «Клоопа» Изреков сообщил, что проведения выборов и референдума в один день «не исключено».
Референдум по Конституции
Прошлый референдум по выбору формы правления прошел в Кыргызстане 10 января — в один день с досрочными выборами президента. Решение назначить выборы и референдум в один день в ЦИК связали с экономией средств. Однако эксперты заявляли, что граждане просто не успеют изучить информацию по референдуму, поэтому его нужно проводить отдельно и значительно позже.
Оба этих события стали следствием политического кризиса, который начался в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября и последующей смены власти.
Тогда на фоне начавшихся беспорядков из колонии вышел политик Садыр Жапаров, который отбывал 10-летний срок за захват заложника.
При поддержке сторонников, путем угроз и давления, Жапаров сначала стал премьер-министром, а затем стал и.о. президента страны. Сразу после этого Жапаров сделал ряд кадровых перестановок, назначив на ключевые должности своих соратников. Например, главой ГКНБ стал Камчыбек Ташиев — один из ближайших соратников Жапарова.
Жапаров — инициатор референдума по форме правления и изменению Конституции. Он хочет усилить президентскую власть, при этом забрав важные полномочия у парламента.
Несмотря на критику со стороны юристов, референдум по изменению формы правления прошел в тот же день, что и выборы президента. По предварительным данным ЦИК, большинство избирателей проголосовали за президентскую форму правления, а на выборах президента лидирует Садыр Жапаров.
Конституционное совещание, которое работает над окончательным текстом проекта Конституции, пока его не обнародовало. Ранее опубликованный вариант подвергся критике общества и юристов из-за увеличения полномочий президента, что может привести к узурпации власти в стране.