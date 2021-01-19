Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Руслан Изреков рассказал изданию «Азаттык», что ЦИК может назначить выборы в местные кенеши и референдум по Конституции в один день.

Согласно календарному плану, выборы в местные кенеши назначены на 11 апреля 2020 года.

«По референдуму пока точно не можем сказать, потому что Конституция все еще обсуждается. Пока у нас официально не подведены итоги прошедших выборов [президента] и референдума [по форме правления]», — сказал Изреков.

При этом журналисту «Клоопа» Изреков сообщил, что проведения выборов и референдума в один день «не исключено».

Референдум по Конституции

Прошлый референдум по выбору формы правления прошел в Кыргызстане 10 января — в один день с досрочными выборами президента. Решение назначить выборы и референдум в один день в ЦИК связали с экономией средств. Однако эксперты заявляли, что граждане просто не успеют изучить информацию по референдуму, поэтому его нужно проводить отдельно и значительно позже.

Оба этих события стали следствием политического кризиса, который начался в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября и последующей смены власти.

Тогда на фоне начавшихся беспорядков из колонии вышел политик Садыр Жапаров, который отбывал 10-летний срок за захват заложника.

При поддержке сторонников, путем угроз и давления, Жапаров сначала стал премьер-министром, а затем стал и.о. президента страны. Сразу после этого Жапаров сделал ряд кадровых перестановок, назначив на ключевые должности своих соратников. Например, главой ГКНБ стал Камчыбек Ташиев — один из ближайших соратников Жапарова.

Жапаров — инициатор референдума по форме правления и изменению Конституции. Он хочет усилить президентскую власть, при этом забрав важные полномочия у парламента.

Несмотря на критику со стороны юристов, референдум по изменению формы правления прошел в тот же день, что и выборы президента. По предварительным данным ЦИК, большинство избирателей проголосовали за президентскую форму правления, а на выборах президента лидирует Садыр Жапаров.

Конституционное совещание, которое работает над окончательным текстом проекта Конституции, пока его не обнародовало. Ранее опубликованный вариант подвергся критике общества и юристов из-за увеличения полномочий президента, что может привести к узурпации власти в стране.