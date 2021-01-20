Депутат Акылбек Жапаров на заседании 20 января предложил направить кыргызстанцев на трудовую миграцию в Москву эшелонами. Иначе, по его мнению, из-за безработицы граждане пойдут «воровать». Его однофамилец, фаворит президентской гонки Садыр Жапаров ра нее не раз заявлял о своих планах вернуть кыргызских мигрантов на родину.

Акылбек Жапаров внес свое предложение после обсуждения поправок в закон «О внешней миграции» в третьем чтении. В зале как раз находились замглавы Госслужбы миграции Самат Токтоболотов и замглавы МВД Октябрь Урманбетов.

Депутат Жапаров рассказал, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Кыргызстан вернулись около 180 тысяч трудовых мигрантов. Также, по его словам, рынок труда страны пополнился почти 150 тысячами молодых людей.

В этом году Жапаров ожидает еще 150 тысяч новых рабочих сил. Таким образом, по его подсчетам, около 500 тысяч «ходят без работы».

«Мэр Москвы Собянин говорит, что освободилось много рабочих мест, нет людей, а мы не можем решить вопрос с авиасообщением. Если необходимо, то нужно эшелонами, на поездах отправлять наших ребят туда», — предложил нардеп.

Он попросил дать соответствующее протокольное поручение правительству, чтобы оно в «безотлагательном порядке» за месяц решила этот вопрос. Жапаров считает, что правительство должно закупить 5-10 млрд рублей и субсидировать затраты на билеты мигрантов.

«Ребята вернут их в течение 1-2 лет. Нужно обеспечить рабочие места. Здесь есть представители МВД, они знают, что уже увеличилось количество краж. Если у граждан нет работы, они голодные, то они идут на воровство. А что им делать?» — вопрошает депутат.

Поэтому он предлагает не надеяться на авиарейсы, а организовать перевозку 180 тысяч сограждан на железнодорожном сообщении.

«Во время войны мы помогали русским эшелонами перевозить в нашу страну свой народ и заводы. Пришло время это возместить», — считает нардеп.

Вице-спикерка Аида Касымалиева поддержала предложение коллеги и пообещала направить протокольное задание в правительство.

В России действительно зафиксировали нехватку мигрантов, но отношения к ним это не улучшило. Правозащитница Валентина Чупик, представляющая права мигрантов, не раз сообщала о том, что оставшиеся во время пандемии в России мигранты из Центральной Азии чаще, чем раньше, сталкивались с преследованием, давлением и дискриминацией.

Садыр Жапаров и мигранты

Лидирующий по предварительным результатам выборов президента Садыр Жапаров не раз поднимал вопрос о возвращении кыргызских мигрантов на родину. «Азаттык» пишет, что большую часть членов партии «Мекенчил», основанной Жапаровым и его соратником Камчыбеком Ташиевым, составляли именно мигранты.

С ними Жапаров сблизился во время 9-месячного проживания в Москве перед приездом на родину в 2017 году. Во время предвыборной встречи с избирателями в селе Кулунду Баткенской области Жапаров рассказал, что знаком с проблемами мигрантов не понаслышке.

«Я объездил все российские города, где живут кыргызы. В 2008 году, когда я там был, в одной трехкомнатной квартире жили по 33 человека вперемежку – и мужчины, и женщины. А в 2016 году в такой же квартире жили по 13-14 человек. Я тоже жил среди них. Так что я очень хорошо знаю проблему мигрантов», – сказал Жапаров.

На той же встрече он поделился своими планами по выходу из ситуации — запуск национальных проектов, на которых должны работать только кыргызстанцы. Тогда, по его мнению, в течение 2-3 лет могут решиться экономические проблемы страны и граждане смогут найти себе работу на родине.

Во время пресс-конференции сразу после выборов президента и референдума по форме правления 10 января Жапаров повторил свое намерение вернуть кыргызстанцев из трудовой миграции и обеспечить их рабочими местами в Кыргызстане.

При этом, в недавнем интервью российскому «Первому каналу» политик сказал, что планирует развивать отношения с Россией на еще более высоком уровне. Он также пообещал сохранить русскому языку статус официального, потому что без России «нам будет тяжело».

Сейчас Госслужбу миграции возглавляет сват Жапарова Таштанбек Каймазаров, которого он назначил на посту и.о. президента, чтобы «стабилизировать ситуацию в стране».

Проблемы миграции

Мэр Москвы Сергей Собянин действительно заявлял о нехватке рабочих в городе — по его данным на октябрь 2020 года, количество трудовых мигрантов сократилось на 40%. Вследствие этого столичные власти привлекли для «ручного труда» россиян из регионов страны, так как «не все москвичи готовы брать в руки лопату, метлу или лом». Кроме этого, на стройках Москвы недоставало десятков тысяч рабочих мигрантов.

Нацстатком в декабре опубликовал исследование о том, как пандемия COVID-19 повлияла на кыргызстанцев. В результате опроса, сделанного с 15 октября по 15 ноября 2020 года, в почти 22% домохозяйств хотя бы один член семьи потерял работу или был вынужден вернуться в Кыргызстан из за рубежа.

При этом, около 5% всех опрошенных домохозяйств заявили о вынужденном возвращении из-за границы в связи с потерей работы, потеряли работу в Кыргызстане члены около 20% домохозяйств.

При этом о вынужденном возвращении из-за границы в связи с потерей работы сообщили около 5% домохозяйств, а с потерей работы в КР столкнулись около 20% опрошенных семей.

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