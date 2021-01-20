Пресс-служба ГКНБ сообщила, что был задержан соучредитель и финансовый директор сети ресторанов «Чайкана Нават» Сергей Острецов. Его подозревают в «незаконной банковской деятельности» и уклонении от уплаты налогов. Ранее в СМИ сообщали, что через задержание пытались захватить бизнес Острецова.

По данным следствия, задержанный подозревается в отмывании доходов, добытых преступным путем, через сеть ломбардов. Также следователи предполагают, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере с 2009 года по сегодняшний день.

Сейчас идет расследование по факту легализации средств через ломбарды группой лиц, имена которых ГКНБ пока скрывает от общественности.

Ранее информагентство 24.kg со ссылкой на свои источники сообщило о задержании Острецова. По их данным, бизнесмена задержали еще месяц назад и водворили в СИЗО ГКНБ.

«Ему пытаются инкриминировать статью, которая никак не подходит под бизнес — отмывание доходов, полученных преступным путем. Это статья, по которой, как правило, задерживают чиновников. Есть предположение, что таким образом кто-то пытается надавить на него и, возможно, заполучить долю в его компании», — сообщил источник информагентства.

В сети ресторанов изданию подтвердили арест бизнесмена, добавив, что ничего не знают о его причинах. По данным журналистов, Сергей Острецов также соучредил «Микрокредитную компанию “РосФинансКредит”», компании «Рослогист» и «Атамикс Трейд». Острецов входил в состав общественного координационного совета бизнес-сообщества при мэрии Бишкека при мэрстве Албека Ибраимова.

Пресс-служба ГКНБ опровергла информацию о том, что силовики задержали Острецова, чтобы «оказать давление и завладеть долями в его компаниях.

Ранее этим же днем другой бизнесмен заявил о попытке рейдерского захвата со стороны силовиков. Владелец сети «Спекулянт» Василий Щербина сообщил, что 13 января в склады компании ворвались неизвестные люди, изъяли документы и опечатали здание.

Генпрокуратура заявила, что «Спекулянт» ввозил на территорию Кыргызстана продукты питания с истекшим сроком годности и реализовывал, а «неизвестные люди» — это межведомственная следственная группа. Щербина называет информацию о просроченных продуктах клеветой.