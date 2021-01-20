Главврач Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев 20 января сообщил, что главный детский хирург Талант Омурбеков госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией.

По словам Аалиева, Омурбеков поступил в больницу 19 января из-за ухудшения состояния здоровья.

«Состояние на сегодня тяжелое, находится в отделении реанимации. Всю необходимую медицинскую помощь получает», – сказал он.

Талант Омурбеков работает в Городской детской клинической больнице № 3 уже 44 года, 27 из них он был главным врачом этой больницы. Год назад эту должность заняла Гульнара Джанабилова.

Главный детский хирург начал свою карьеру в медицине, когда ему было 19 лет.

В Кыргызстане параллельно с фиксацией больных с COVID-19 наблюдается и рост больных внебольничной пневмонией. Ранее правительство признало, что возбудителем пневмонии является коронавирус. После этого статистики по коронавирусу и пневмонии были объеденены.

За минувшие сутки в Кыргызстане выявили 162 новых случая COVID-19.

За все время пандемии в стране выявили 83 430 случаев заражения коронавирусом. Уже выписаны и вылечены 79 373 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли два пациента с COVID-19, оба в Бишкеке. По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1392 человека, у которых ранее подтвердили коронавирус.

При этом, межведомственная комиссия, которая расследует борьбу с COVID-19 в Кыргызстане, сейчас сомневается в официальных данных минздрава по количеству смертей от последствий коронавируса. Вице-премьер-министресса Эльвира Сурабалдиева недавно заявила, что эти данные занижены.