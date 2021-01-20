Верховный суд 19 января рассмотрел кассационную жалобу по происшествию 1998 года, когда из-за аварии грузовика «Кумтора» 1740 килограммов цианида оказались в реке Барскоон. В 2005 году 29 пострадавших подали иск, потребовав от инвестора возмещения ущерба — до решения Верховного суда дожили только 17 из них.

*После утечки цианида, по информации «Кумтора», воду обеззараживали хлором, из-за чего отравились местные жители. Медпомощь потребовалась 17 000 человек, 2000 признали пострадавшими, двое скончались.

В Верховном суде это дело рассматривали уже в четвертый раз. Однако раньше суды отправляли дело в нижестоящие инстанции. Истцы жаловались на затягивание процесса.

Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций, с которыми не был согласен инвестор — выплатить истцам по 400 тысяч сомов. Правда, если при жизни всех 29 истцов компания должны была бы выплатить 11 600 000 сомов (11 миллионов шестьсот тысяч), то теперь инвестор должен выплатить компенсацию только 17 пострадавшим, дожившим до 2021 года. Эта сумма гораздо меньше — 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) сомов.

«Кумтор» пока не прокомментировал решение суда. Но на суде адвокат компании Чолпонбек Айтбаев настаивал, что компенсации должен выплачивать не инвестор, а правительство. Он ссылался на соглашение между кабмином и инвестором от 1998 года — нам имелись такие договоренности.

«В 1998 году кабинет министров заключил договор с «Кумтор Оперейтинг Компани», где было прописано, что «правительство берет на себя всю ответственность», — сказал он.

По словам Айтбаева, инвестор уже выплатил 91 млн 279 тысяч 467 сомов компенсаций за нанесенный вред, но пострадавшие потребовали возместить «моральный ущерб».

Эркингуль Иманкожоева. Фото: Азаттык

Но адвокатесса пострадавших — экс-депутатка парламента Эркингуль Иманкожоева — рассказала, что в 1998 году пострадавшие так и не получили средств от компенсации.

«Никакого возмещения морального вреда не было. Компания отчиталась будто выплатила деньги около 700 гражданам, и сейчас этот список показывают. Но в этом перечне нет ни одного человека из Барскоона. Кого они туда включили — не известно. Помимо этого, они заявляют, что никто якобы не болел, но у нас имеются все подтверждающие документы на этот счет. И эти люди до сих пор страдают от последствий той трагедии», — рассказала она.

Представитель правительства Данияр Баратов объяснил, что кабмин потратил 91 миллион сомов, выплаченный инвестором в качестве компенсации.

Оказалось, что за счет этих денег правительство «ликвидировало последствия чрезвычайного положения», которое объявили после утечки цианида. Он признал, что истцам не выплачивалась компенсация.