Адвокаты Матраимовых, Шаиста Шатманова и Искендер Матраимов.

Журналистка Шаиста Шатманова сообщила о давлении со стороны депутата Искендера Матраимова. Он позвонил ей после того, как она отправила и.о. президента Таланту Мамытову вопросы — среди них был вопрос о клане Матраимовых.

Кечинде бир чети кооптондурган, бир чети ойго салган телефон чалуу болду - Матраимов темасын козгобо, ал тууралуу сөз... Опубликовано Шаистой Шатмановой Понедельник, 18 января 2021 г.

По словам Шатмановой, политик позвонил ей и спросил — «Почему все время поднимается вопрос Матраимова, в Кыргызстане нет других проблем?»

Искендер Матраимов признал, что звонил Шатмановой. Но утверждает, что с вопросами, отправленными Мамытову, это не связано. Тем не менее, он не объяснил причины своего звонка.

О чем был вопрос?

Шаиста Шатманова готовила интервью с и.о. президента Талантом Мамытовым для телепередачи на«Супер ТВ». И заранее отправила ему вопросы.

Был там вопрос, который косвенно касался Матраимовых. Точнее адвокатессы Матраимовых Лейлы Байдаевой, которая приказом Мамытова была назначена судьей.

*Приказом Мамытова Байдаева возглавила Свердловский райсуд Бишкека. При этом, Байдаева представляет интересы депутата Искендера Матраимова, его супруги Минавар Жумаевой и Фонда Исмаила Матраимова в деле по иску Матраимовых против «Клоопа» и других СМИ, которое рассматривается в Свердловском райсуде. Что могло бы рассматриваться, как конфликт интересов.

Шатманова не знает, является ли звонок Матраимова после отправки вопросов Мамытову просто совпадением. Но считает звонок с вопросом, почему она задает вопросы о его семье, давлением за профессиональную деятельность.

Клан Матраимовых

Райымбек Матраимов (после расследования поменял фамилию на Ысмаилов), Хабибула Абдукадыр и супруга Райымбека Уулкан Тургунова, также известная, как Аманда (после рвнесения в «список Магнитского» поменяла фамилию на Сулайманову).

Клан Матраимовых — влиятельная семья, члены которой работают или работали в парламенте, министерствах, главами районных администраций, а также имеют общий бизнес с кланом контрабандистов — семьей Абдукадыр.

В ноябре 2019 года вышло совместное расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о масштабной многолетней контрабанде товаров из Китая через Кыргызстан — все это было возможным из-за коррупции на таможне.

Убитый до выхода расследования бизнесмен Айэркен Саймаити был одним из информаторов журналистов и передал им документы, доказывающие факты коррупции и контрабанды. Фигурантами расследования были глава контрабанды Хабибула Абдукадыр и экс-зампред таможни Райымбек Матраимов.

Раймбек Матраимов, его брат — депутат Искендер Матраимов — их супруги и фонд имени их отца подали иск против СМИ, требуя рассекретить имена журналистов-расследователей, удалить из расследования упоминания семьи и выплатить им более 60 млн сомов в качестве компенсации морального вреда — из них 12,5 млн сомов от редакции «Клоопа».

По данным ГКНБ, Райымбек Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни. В октябре он был задержан и выпущен под домашний арест после обещания возместить ущерб, нанесенный государству.

Хотя он официально подозревается в коррупции, бывший чиновник продолжает судиться с журналистами-расследователями. Хотя сами судебные заседания по разным причинам переносилось более 12 раз — например, они не назначались, пока Матраимовы и их окружение участвовали в выборах в парламент.

По соглашению с властями Райымбек Матраимов выплатил государству 2 млрд сомов — хотя, согласно расследованию, благодаря контрабанде и коррупции в таможне из страны незаконно вывезли более 700 млн долларов, а Финпол даже называл сумму в миллиард.

Из выплаченных двух миллиардов сомов большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

По данным ГКНБ, следствие по делу Матраимова еще не завершено — они рассматривают его причастность к коррупции в таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.

Кроме того, Райымбека Матраимова и его жену Уулкан Тургунову внесли в «список Магнитского». Минфин США признал бывшего кыргызского чиновника коррупционером и преступником, включил его в санкционный список — счета Матраимова и его супруги в США могут арестовать, визы отменят. Это может помешать ему делать денежные переводы, потому что при этом используются американские сервисы — например, SWIFT и Visa. Также сотрудничать с фигурантами списка запрещено сотрудничать американским компаниям и гражданам.

Раймбек Матраимов после выпуска нескольких этапов расследования поменял фамилию на Ысмайылов — но эти его инициалы также внесены в «список Магнитского». Уулкан Тургунова после попадения в «список Магнитского» стала Уулкан Сулаймановой.