Теперь школьные учебники будут проходить 4 вида экспертизы. Об этом на круглом столе Республиканского учебно-научного центра «Окуу китеби» сообщил министр образования Алмазбек Бейшеналиев.

По его словам, раньше учебники проходили только одну экспертизу, но теперь они должны пройти 4 этапа на проверку качества: научную экспертизу, научно-педагогическую, антидискриминационную и гендерную, а также педагогическую-практическую.

За качество учебников будет отвечать новое учреждение «Окуу китеби». Ранее этим занималась Кыргызская академия наук. По словам министра Бейшеналиева, повышение качества школьных учебников является основной задачей минобразования.

Республиканский учебно-научный центр «Окуу китеби» начал работать в январе 2021 года. Его директором стал Кыялбек Акматов.

Учебники с ошибками

Ужесточение правил качества учебников и введение дополнительных этапов экспертиз стало следствием серии скандалов и многочисленных жалоб родителей школьников на ошибки в книгах.

Одним из споров стало пособие по физике, которое вышло в 2016 году тиражом в 2,5 тысячи экземпляров. В изданных пособиях были ошибки в формулах и отсутствовали иллюстрации — несмотря на это, министерство образования издало книгу и заплатило за выполненный заказ почти 100 тысяч сомов.

Ошибки были и в дополнительном учебном пособии по физике.

Его тиражировала типография «Полиграфбумресурсы» в количестве 700 экземпляров. Печать обошлась минобразования в почти 80 тысяч сомов.

Пособие растиражировали с грамматическими ошибками — как минимум, по четыре ошибки на каждой странице — в самом пособии 159 страниц.

Позже в октябре 2018 года журналисты нашли в учебнике по географии для 6 класса более тысячи опечаток и фактологических ошибок.

Тогда выяснилось, что до ноября 2017 года ведомство вообще не проверяло содержание книг, которые выдавали школьникам, хотя ежегодно на них тратили десятки миллионов сомов. Минобраз проверял только технические параметры в книгах, например, соблюдение отступов или размер шрифтов, а в вопросе содержания полагалось на авторов, составителей учебников и «доверяло им» содержание книг, не вычитывая их перед печатью.

Эти проблемы минобраз должен был решить в 2018 году, однако в 2019 году выяснилось, что в новых изданных учебниках остались ошибки и школьники продолжают по ним обучаться.