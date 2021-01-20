Национальный статистический комитет предоставил сводные данные о зарплатах и занятости мужчин и женщин за 2019 год. Так, по данным комитета, в 2019 году мужчины зарабатывали в 1,3 раза больше женщин. Средний заработок мужчин составил 18 724 сома, женщин — 14 421 сом.

«При этом в домашних хозяйствах, возглавляемых женщинами, уровень бедности ниже, чем в домашних хозяйствах, возглавляемых мужчинами», — сообщили в Нацстаткоме.

По данным комитета, женская занятость наиболее высока в операциях с недвижимым имуществом, здравоохранении, соцобслуживании и образовании.

Мужчин же больше в строительстве, транспортных услугах, добыче полезных ископаемых и в сфере энергетики. При этом, эти сферы считаются более прибыльными.

Отмечается, что заметно уменьшилась доля женщин в фермерском хозяйстве — с 44% до 27%.

В комитете подчеркнули, что в 2019 году уровень занятости среди трудоспособных мужчин был выше 70% и менее 50% среди женщин. Это может быть связано с тем, что женщинам приходиться больше времени уделять домашнему хозяйству и уходу за детьми.

«Превышение уровня занятости мужчин наиболее значительное в возрастной группе 20-34 лет. В этом возрасте женщины чаще всего оставляют работу в связи с рождением ребенка», — сообщили в Нацстаткоме.

По данным комитета, женщины уделяют ведению домашнего хозяйства около 4,5 часов, в отличие от мужчин, которые тратят на это не больше 1 часа.

Что касается детей, то, по информации комитета, женщины уделяют им более 2 часов в неделю, а мужчины менее 1 часа.

Неравенство и пандемия

При этом, Нацстатком пока не проанализировал данные за 2020 году — международные организации уже сообщили, что пандемия коронавируса усилила неравенство между мужчинами и женщинами в Кыргызстане.

Кыргызский офис Фонда народонаселения ООН (UNFPA) утверждает, что из-за пандемии усиливается гендерное неравенство, увеличивается нагрузка на женщин, а также они больше подвергаются домашнему насилию.

В качестве аргумента UNFPA привел положение медработниц в Кыргызстане, которые во время пандемии подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем медработники.

Они делают такой вывод, потому что в здравоохранении и социальном секторе Кыргызстана 83% работающих – это женщины.

Большинство из них средний медперсонал — медсестры, фельдшеры и акушерки. Поэтому женщины чаще контактируют с заболевшими.

Также в UNFPA говорят, что из-за карантина усилилась нагрузка на женщин из-за домашнего труда — им приходится работать из дома и ухаживать за всеми членами семьи, в том числе за больными.

Кроме того, в условиях самоизоляции женщины и девочки подвергаются большему риску семейного насилия. По информации МВД, с января по март 2020 года число обращений по фактам семейного насилия выросло на 65% по сравнению с таким же периодом предыдущего года.

Неравная оплата труда и домашние обязанности женщин

Журналисты «Клоопа» еще в 2019 году провели анализ данных Нацстаткома, который показал, что домашний труд в семьях в Кыргызстане распределяется не рационально, а под давлением стереотипов — женщины делают большую часть работы по дому только потому, что они женщины.

По этой причине у женщин остается меньше времени для работы и образования. Это снижает вклад женщин в развитие экономики — они могли бы разрабатывать полезные для общества инновации, генерировать новые идеи и создавать рабочие места, что позитивно влияло бы экономику Кыргызстана. По оценкам МВФ при равном представлении женщин и мужчин на рынке труда, прирост ВВП может достигать 27%.

Зарплаты женщин на четверть меньше, чем у мужчин, и эта разница сокращается очень медленно. Больше всего этот разрыв именно в наиболее доходных профессиях — транспортном, гостиничном и финансовом секторах.

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