Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале 18 января рассказал о своем законопроекте о значительном сокращении зарплат депутатов, кабмина и президента республики до прожиточного минимума.

По его словам, он посмотрел, как рассчитывается прожиточный минимум и сделал вывод, что 5,5 тыс сомов должно хватать на то, чтобы «покушать, одеться и заплатить налоги».

«Это будет справедливо. […]. Раз правительство устанавливает для всех граждан такой прожиточный минимум, соответственно руководящие лица, которые ответственны за формирование бюджета, должны получать тогда такую зарплату, раз они считают нормальным жить на такую сумму», — считает нардеп.

Депутаты против

Тема о сокращении заработных плат депутатов парламента вызвала бурное обсуждение.

Издание Kaktus.media опросило нескольких депутатов – опрошенные «высказались против этой инициативы и затруднились назвать размер прожиточного минимума».

«Депутаты не представляют, как можно прожить на пять тысяч сомов в месяц, хотя пенсионерам, учителям и врачам это удается», – отмечают журналисты.

Kaktus.media привел несколько диалогов с депутатами, произошедших во время опроса.

Депутат Нурбек Тотонов ответил, что точно не знает нынешний уровень прожиточного минимума, но предположил, что он составляет около пяти тысяч.

«Проблема не в этом, в зарплате не должно быть проблем. Наоборот, нужно изменить подход и поднять зарплаты госслужащих. Это просто популизм. Элементарно на пять тысяч прожить невозможно», — прокомментировал он вопрос о снижении зарплат.

Журналист Kaktus.media отметил, что «пенсионеры столько и получают», на что Тотонов ответил, что «пенсионерам установили столько, потому что государство в таком состоянии».

«Я живу на зарплату в 35 тысяч сомов, по правде говоря, еще есть свое дело. На эти деньги трудно содержать семью. У меня четверо детей, есть родители, «карым-катнаш» (круг людей, посещающих тои друг друга на тои и дарящих деньги)», – рассказал депутат о своем доходе.

Депутат Калдарбек Баймуратов сначала перепутал уровень прожиточного минимума со средней зарплатой. По его словам, это «неправильное понятие», потому что она «у некоторых слишком высокая, у некоторых слишком маленькая».

«Вы знаете, кто-то получает 700-1000 сомов, на эти деньги человек не может прожить. Поэтому учителя, врачи, милиционеры, госслужащие берут какие-то деньги. А 80% населения не берут, у них доход только от урожая», – сказал депутат.

Позже Калдарбек Баймуратов разобрался, что такое прожиточный минимум, но заявил, что, по его последним данным, прожиточный минимум за прошлый год составлял 1600 сомов, «но, возможно, изменилось».

Журналист задал вопрос о предложении Бекешева снизить зарплату до прожиточного минимума.

«Есть некоторые депутаты, которые работали учителями, были на госслужбе. Я всю жизнь работал на госслужбе и живу на зарплату. Есть такие депутаты, но их 30%. Если зарплату снизить до прожиточного уровня, то учителя, врачи, активисты не смогут стать депутатами», – ответил Баймуратов.

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Журналист: Но ведь учителя и врачи выживают на эти деньги, как-то они умудряются.

Баймуратов: Да, выживают, они получают слишком мало, но они получают какие-то другие деньги, как я сказал вначале. А 80% населения ничего не получают, еще и налоги платят.

Журналист: А депутаты кроме зарплаты ничего не получают?

Баймуратов: Ничего не получают.

Журналист: У вас какой личный доход?

Баймуратов: У меня нет дохода, только зарплата, помогают друзья, помогает брат, этих денег не хватает, но что поделать.

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После интервью депутат Баймуратов уточнил у помощника информацию и сказал, что прожиточный минимум составляет около 4 800 — 5 000 сомов.

Прожиточный минимум — это количество денег, которого, по мнению властей, гражданам должно хватить для минимальных расходов на жизнь. Прожиточный минимум в 2020 году в Кыргызстане составил 5 359 сомов.

Минимальная зарплата — это установленный минимум оплаты труда, который работодатель может платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд

На 2020 год размер минимальной зарплаты прогнозировался в 1 тысячу 854 сома. Также внесли прогнозы на 2021 год, в котором ожидают минимальную зарплату в размере 1 тысячи 970 сомов.

С 1 октября 2020 года предусматривалась индексация базовой части пенсии на 5% или на 100 сомов. Средняя пенсия в Кыргызстане по итогам перерасчета составит 6 061 сомов.

Зарплаты властей Кыргызстана

Заработные платы и льготы парламентариев республики — предмет споров уже более десяти лет. Сколько именно на руки получают депутаты, неизвестно уже много лет, так как эти данные «информация для служебного пользования», и даже правозащитники не смогли добиться ее рассекречивания через суд.

При этом затраты на содержание депутатов и аппарата Жогорку Кенеша растут почти каждый год, и с 2010 по 2020 год они составили 6,8 млрд сомов. После того, как в стране начался экономический кризис из-за пандемии коронавируса, появилась информация, что зарплата одного депутата составляет около 200 тысяч сомов.

В пресс-службе парламента опровергли эту информацию, сказав, что «депутаты парламента получают 25 тысяч сомов, вице-спикер — 27, а спикер Жогорку Кенеша — 30 тысяч сомов».

При этом там забыли сказать, что у депутатов есть и другие статьи получения денег, которые оплачивает государство: от услуг сотовой связи до 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и варенья.

После того, как в Кыргызстане начался политический кризис и шестой созыв стал практически бессрочным, депутаты пообещали, что будут работать бесплатно из-за финансового кризиса в стране. Однако после выяснилось, что они продолжают получать зарплату.

Сколько именно получают премьер-министр, члены кабмина и президент, также является «информацией для служебного пользования». Но ее приблизительный размер можно вычислить, опираясь на пенсию для экс-президентов.

Так, по данным Минфина, за ноябрь и декабрь 2020 года экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову полагалось выплатить пенсию в размере 296 тысяч сомов (то есть 148 тыс сомов в месяц). Известно, что ежемесячная пенсия экс-президента — это 75% от зарплаты действующего главы государства в финансовом эквиваленте без учета всех льгот и привилегий. Таким образом к концу 2020 года зарплата действующего главы государства составляла порядка 193,3 тысяч сомов в месяц.