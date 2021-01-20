Граждане Кыргызстана долгое время улетают в Россию на заработки, но пандемия вставила свои коррективы в планы кыргызстанцев. Сначала пандемии COVID-19 границы с Россией были закрыты.

По мере изучения и сдерживания распространения вируса, авиаперелеты между двумя странами начали восстанавливает, однако на 20 января 2021 года рейсы из Бишкека в Москву осуществляются один раз в неделю по пятницам.

Кроме этого, кыргызстанцы столкнулись с новой проблемой. Из-за высоких цен на билеты не все могут позволить себе вылететь в Россию, при этом, сами билеты также нелегко купить из-за многочисленных очередей.

В Министерстве транспорта Кыргызстана отмечают, что частота авиарейсов сейчас не покрывает потребность в авиаперелетах.

«По информации авиакомпаний загрузка воздушных судов выполняющих чартерные и регулярные рейсы составляет более 95%», — сообщили в минтрансе.

Посольство России в Кыргызстане из-за многочисленных обращений дало разъяснение о том, кто может совершить перелет в Россию, и что для этого нужно мигрантам.

Регулярные рейсы

Регулярные рейсы — это простой способ, чтобы вылететь из Бишкека в Москву, купив билет компаний «Аэрофлот» и «Авиа Траффик». Однако стоимость билетов на такие рейсы варьируется от 25 тыс до 70 тыс сомов.

Если кыргызстанец купил билет именно на регулярный рейс, от него потребуют только справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, он должен быть сделан не позднее трех дней ко дню вылета.

У меня нет билета на регулярный рейс, что мне делать?

В этом случае попасть в Россию будет немного сложнее из-за банальной бюрократии.

По данным посольства России в Кыргызстане, кроме регулярных рейсов, которые осуществляются только один раз в неделю, в Россию можно вылетев по следующим маршрутам:

Компания «Сибирь» (Бишкек — Новосибирск, Ош — Новосибирск, Ош — Москва);

Компания «Уральские авиалинии» (Бишкек — Москва, Бишкек — Санкт-Петербург, Бишкек — Красноярск, Ош — Москва, Ош — Санкт-Петербург, Ош — Нижневартовск, Ош — Красноярск, Ош — Казань, Ош — Самара);

Компания «Азимут» (Бишкек — Ростов-на-Дону).

Но так как это не регулярные рейсы, кыргызстанцам нужно иметь обоснование, чтобы попасть в Россию. Как пояснили в посольстве, обоснование предусмотрено распоряжением правительства России.

Что еще за обоснование?

Обоснование это документ, позволяющий кыргызстанцу въехать в Россию на одном из рейсов, в случае, если на регулярный рейс попасть не удалось.

Кыргызстанцы могут попасть в Россию, имея следующие обоснования:

Документы, доказывающие наличие близких родственников (супруги, родителей, детей, усыновителей, усыновленных), опекунов и попечителей из числа граждан России;

Документы, доказывающие, что кыргызстанцы являются участниками и членами семей госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом;

Если кыргызстанцы вылетают в Россию на лечение, при наличии копии документов минздрава России или от медучреждения, где будет проходить лечение, с указанием времени лечения;

Документы, доказывающие постоянное проживание в России;

Выезд для ухода за больным родственником. Для этого выезжающим нужно иметь копии документов, от медорганизации, подтверждающее состояния больных родственников и документы по родству;

Однократно выезжающие кыргызстанцы в качестве высококвалифицированных специалистов с семьей по спискам направленные в ФСБ и МВД России от работодателя;

Сотрудники дипломатических миссий с семьей, при наличии удостоверения личности.

В посольстве России отметили, что такие же правила действуют для кыргызстанцев, которые прилетают в Россию из аэропортов других стран.