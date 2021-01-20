Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что 19 января в Оше сотрудники ГКНБ перехватили крупную партию химических веществ, предназначенных для продажи и использования в изготовлении тяжелых наркотических средств.

По данным ГКНБ, в грузовом отсеке задержанной автомашины было обнаружено 42 ящика, внутри которых находились емкости с жидким веществом.

Общий вес изъятого составил более 1 тонны.

Эксперты выяснили, что изъятое вещество – это водный раствор аммиака с процентным содержанием примерно 20-21%.

Владелец груза был водворен в ИВС СИЗО управления ГКНБ по Ошу и Ошской области, сейчас продолжаются следственные мероприятия и установление всех причастных.

Аммиак водный используется при изготовлении амфетамина, стимуляторов амфетаминного ряда и других психотропных веществ и включен в ограниченный перечень веществ, подлежащих особому международному и национальному контролю.