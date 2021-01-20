Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 20 января сообщила, что утвердила результаты досрочных выборов президента, прошедших 10 января.

Так, согласно утвержденным результатам голосования, кандидат Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов избирателей.

«Постановлением ЦИК определено зарегистрировать Садыра Жапарова президентом Кыргызстана с выдачей удостоверения об избрании президентом, знаков отличия — нагрудного знака и флага президента с выгравированными его фамилией, именем и отчеством и датами срока полномочий», — сообщили в ЦИК.

На втором месте по количеству проголосовавших идет лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который получил 6,79% голосов избирателей, а на третьем месте бизнесмен Бабыржан Тольбаев — с 2,36% голосов.

Досрочные выборы президента Кыргызстана стали последствием политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов 4 октября. Тогда на фоне беспорядков из колонии был освобожден политик Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок за взятие заложников.

При поддержке сторонников, Жапаров за короткое время занял пост премьер-министра, а затем и и.о. президента. Занимая эти должности, он сделал ряд кадровых перестановок, назначив на ключевые должности своих соратников. Так на пост главы ГКНБ был назначен Камчыбек Ташиев — соратник и друг Жапарова. После того как Жапаров начал предвыборную кампанию, пост и.о. главы государства занял Талант Мамытов — еще один соратник Жапарова.

Кроме кадровых перестановок, Жапаров был одним из главных инициаторов референдумов по изменению Конституции и выбору формы правления.

Обе эти инициативы были сразу раскритикованы юристами и общественностью. Несмотря на это референдум по выбору формы правления в Кыргызстане прошел 10 января — в один день с выборами президента. По предварительным данным ЦИК, большинство избирателей проголосовали за президентскую форму.