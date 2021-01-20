В Первомайском районном суде сообщили, что решение суда о восстановлении певицы Самары Каримовой в должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы еще не вступило в силу.

В Первомайском суде отметили, что решение о восстановлении в должности Каримовой было принято 17 декабря. И по закону решение суда вступает в силу через 30 дней, в течение этого времени стороны могут обжаловать решение.

Минкультуры подало апелляционную жалобу 15 января. По мнению экспертов ведомства, при вынесении решения судья Первомайского райсуда несколько раз нарушила процессуальное законодательство.

«В настоящее время, в связи с поступлением апелляционной жалобы, вышеуказанное решение суда еще не вступило в законную силу», — отметили в Первомайском суде.

Апелляционная жалоба теперь будет рассматриваться уже в Бишкекском городском суде.

Скандал в музучилище

Эстрадная певица и заслуженная артистка Кыргызстана Самара Каримова была назначена директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 24 октября 2018 года.

1 ноября 2018 года приказ о ее назначении был отменен. Азамат Жаманкулов, тогда занимавший пост министра культуры, пояснил, что при подписании данного документа были допущены грубые нарушения законодательства.

Жаманкулов также отмечал, что Самара Каримова сама написала заявление с просьбой назначить ее на эту должность.

Но 13 января 2020 года стало известно, что певица выиграла суд против ведомства. По решению суда ее должны восстановить в должности директора.

На вопрос, почему певица решила судиться с минкультом спустя два года, она ответила, что «поверила в справедливое решение суда, когда к власти пришел Садыр Нургожоевич».

Она также выражала ему благодарность со словами «Спасибо Садыру Нургожоевичу». Тогда сотрудники учебного заведения возмутились и спросили «при чем тут Садыр Жапаров?»

14 января она пришла в училище, чтобы занять директорский пост, однако коллектив отказался работать под началом человека, не имеющего для должности руководителя ни требуемого образования, ни соответствующего опыта.

А 15 января статс-секретарь Бакытбек Секимов Минкультуры представил ее профессорско-преподавательскому составу училища в качестве нового руководителя.

По словам Секимова, при назначении певицы особых критериев для должности директора не было.

«Сейчас утвердили новые критерии, но когда я назначал, их не было. Тогда мне предъявляли, что я “нарушил критерии, рано поставил подпись” и дали представление [об объявлении выговора] […] Но у нее есть высшее образование», — объяснил Секимов.

18 декабря Самара Каримова приехала в музучилище, взломала и заменила замок в опечатанном кабинете директора.

По словам очевидцев, на место вызвали сотрудников милиции. Милиционеры заявили, что нарушений закона не было. Сама певица сказала, что сделала это, потому что бывший директор музыкального училища Нурлан Каримов заявил ей, что потерял ключи от двери.

Каримова также подала заявление в милицию на коллектив образовательного учреждения.

По словам пресс-секретаря Ошского городского управления внутренних дел Замира Сыдыкова, заявление певицы было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В Ошском государственном музыкальном училище имени Ниязалы трудится 98 человек и учится 229 студентов.

Влиятельная женщина

Это не первый громкий уход Каримовой с руководящей должности — летом 2017 года она ушла с поста директора музея «Сулайман-Тоо», также проработав там всего один день.

Тогда Каримова сама написала заявление об уходе после критики пользователей соцсетей — они посчитали, что 26-летняя девушка не может возглавлять музей. Каримову назначил на этот пост министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков.

После своего ухода, Каримова сказала в интервью «Азаттыку», что «кыргызское общество не готово принять молодых руководителей».

В 2011 году Каримова вышла замуж за директора Ошского драматического театра Асана Мансурова, а через два года стала выступать на кыргызской эстраде.

Самара Каримова — первая кыргызстанка, набравшая миллион подписчиков в «Инстаграме» — по этому случаю она устроила вечеринки в Бишкеке и Оше в августе 2018 года.

Бывший глава телеканала Кыргызстана — КТРК — Илим Карыпбеков тогда назвал Каримову «одной из влиятельных женщин страны».

Осенью 2017 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев присудил Каримовой звание заслуженной артистки Кыргызстана.