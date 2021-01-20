Депутаты парламента рассмотрели на заседании 20 января поправки в законы для борьбы с семейным насилием во втором чтении. Законопроект предполагает, что о домашнем насилии смогут сообщать не только сами пострадавшие, но и свидетели. Также предусматривается ужесточение наказания насильнику.
На заседании присутствовало 82 депутата. Все проголосовали за принятие поправок.
Законопроект инициировал нардеп Исхак Пирматов. По его словам, милиция регистрирует дело по Кодексу о проступках, но не имеет права задерживать насильника дольше трех часов.
«Когда нет наказания, преступление будет повторяться вновь. Систематическое истязание нужно доказать, что практически невозможно», — сказал Пирматов.
Он считает, что нужно принимать жесткие меры, когда случаи семейного насилия повторяются несколько раз.
«Например, если человеку один раз вынесли предупреждение, а он из этого не сделал выводов. Есть люди, которые бьют своих жен и детей чуть ли не каждый день. Женщина вся в гематомах, ей выбивают зубы, таких людей надо наказывать. Но сейчас они не получают должного наказания», — сказал депутат.
Глава комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко одобрила и предложила принять законопроект без изменений после первого чтения.
«Многие молчаливо наблюдают за ростом семейного насилия, становясь соучастниками этого явления. Должны применяться методы не только наказания, но и профилактики, пояснения. Эту проблему должны решать всем миром — прокуратура, СМИ, милиция, общественные организации», — считает Никитенко.
На пленарном заседании в парламенте 20 октября она сказала, что в большинстве случаев пострадавшие от семейного насилия женщины идут на «примирение» сторон под давлением родственников насильника и дело не доходит до суда.
«Вот статистика МВД — на 9 025 случаев за 2020 год только 944 были рассмотрены в суде. Это буквально 11-12%. Понимаете? Что с остальными? Зачастую идет давление и жертва не защищена», — сказала Никитенко.
Она пояснила, что поправки запрещают примирение сторон в случае, если действительно есть вред здоровью, нетрудоспособность, когда женщина пострадала и это «очевидно».
По словам депутатки, также вносятся дополнительные отягчающие обстоятельства домашнего насилия — когда его совершают близкие родственники или опекуны.
«Мы видим, сколько случаев насилия именно со стороны родственников, опекунов или собственных родителей в отношении детей мигрантов и тех, кто находится в различных учреждениях на попечении. Поэтому для того, чтобы не ушел насильник от ответственности, нужно повысить ответственность тех, кто относится к членам семьи», — считает она.
Никитенко также прокомментировала «нарекания» насчет того, что нужно оставить штраф в виде наказания насильнику. Она считает, что наказание в виде общественных работ позволит насильнику прочувствовать на себе само наказание, в отличие от штрафа.
«Кто платит этот штраф, если насильник не работает и находится на иждивении супруги? По сути это ложится бременем на пострадавшую женщину, на детей. Кому помогает этот штраф? Он ничего не решает», — считает депутатка.
Она добавила, что законопроект нацелен на то, чтобы насилие стало некоторой «стигмой, недопустимостью» и вызывало «непримиримое отвращение» в обществе.
Ее поддержала вице-спикерка Аида Касымалиева, она назвала его «очень нужным» и попросила коллег проголосовать за принятие изменений.
«А женщина не сопьется?»
Однако не все парламентарии согласны с мнением депутаток. При рассмотрении законопроекта накануне в комитете по правопорядку нардеп Камчыбек Жолдошбаев сказал, что вопрос домашнего насилия «сложный».
Он предложил оставить меру наказания насильнику в виде штрафа и оставить возможность «примирения сторон».
«В семье всякое бывает, есть ситуации, когда нечаянно сбила машина, там ноги-руки ломаются — и ничего, люди пишут встречное заявление. Дела прекращаются, и люди мирятся. Может, нужно какой-то другой способ найти? Например, есть суд аксакалов, можно с человеком в айыльном кенеше поговорить», — сказал Жолдошбаев.
Депутат считает, что ужесточение наказания за побои дома могут лишь ухудшить благосостояние семьи, а обращать внимание стоит лишь на те случаи, когда о насилии становится известно многим лицам.
«Вы говорите — наказание, но дети вырастут, им будет по 10-15 лет. Наоборот, не испортим ли им жизнь? Женщина не сопьется? Когда дело вызывает общественный резонанс, когда соседи говорят, что насилие не в первый раз происходит, да, наказывать нужно», — считает нардеп.
Согласился с депутатом и замначальника управления по делам о проступках МВД Шумкар Султанов. Он назвал законопроект «полезным», но при этом считает, что не стоит ужесточать наказание за семейное насилие, так как за это «уже предусмотрен» арест на 48 часов.
«Не вижу смысла ужесточать наказание. Если отсутствует примирение сторон, то штраф влияет на семейный бюджет. В большинстве случаев получается: если муж побил жену, обязательно нужно разводиться или судиться до конца. Но так нельзя. Статистика говорит, что 90 процентов дел заканчиваются примирением сторон. Та же жена сама приходит и просит прощения со встречным заявлением. Даже если человека осудят, это повлияет на детей», — считает Султанов.
Законопроект Пирматова
Исхак Пирматов предложил поправки в законодательные акты для борьбы с семейным насилием еще летом 2020 года. 18 июня депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Пирматов предлагает ввести дополнения, чтобы о семейном насилии в правоохранительные органы могли сообщать не только сами пострадавшие, но и все граждане, которые оказались свидетелями.
Также, по законопроекту, подозреваемых в семейном насилии и неисполнении условий временного охранного ордера не будут освобождать от ответственности в случае примирения сторон. В этих случаях в качестве наказания останутся исправительные или общественные работы, а штраф будет исключен.
В проекте закона предлагается прописать наказание за причинение вреда здоровью членам семьи в статьях о причинении тяжкого вреда, менее тяжкого вреда здоровью, в состоянии аффекта и по неосторожности.
Кроме того, Пирматов предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, согласно которой за «нарушение условий временного охранного ордера, повлекшее причинение вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть» теперь будет наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 7,5 лет.
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