Депутаты парламента рассмотрели на заседании 20 января поправки в законы для борьбы с семейным насилием во втором чтении. Законопроект предполагает, что о домашнем насилии смогут сообщать не только сами пострадавшие, но и свидетели. Также предусматривается ужесточение наказания насильнику.

На заседании присутствовало 82 депутата. Все проголосовали за принятие поправок.

Законопроект инициировал нардеп Исхак Пирматов. По его словам, милиция регистрирует дело по Кодексу о проступках, но не имеет права задерживать насильника дольше трех часов.

«Когда нет наказания, преступление будет повторяться вновь. Систематическое истязание нужно доказать, что практически невозможно», — сказал Пирматов.

Он считает, что нужно принимать жесткие меры, когда случаи семейного насилия повторяются несколько раз.

«Например, если человеку один раз вынесли предупреждение, а он из этого не сделал выводов. Есть люди, которые бьют своих жен и детей чуть ли не каждый день. Женщина вся в гематомах, ей выбивают зубы, таких людей надо наказывать. Но сейчас они не получают должного наказания», — сказал депутат.

Глава комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко одобрила и предложила принять законопроект без изменений после первого чтения.