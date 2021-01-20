Центральная избирательная комиссия признала референдум по форме правления состоявшимся. Так, по итоговым данным ЦИК, большинство пришедших на участки избирателей проголосовали за президентскую форму правления — 81,49%.

«ЦИК признала вариант “президентская республика” […] принятым референдумом 10 января 2021 года», — сообщили в Центризбиркоме.

За парламентскую форму правления проголосовали 10,9% избирателей. Всего, по данным ЦИК, в выборах приняли участие 39,12% от общего числа граждан, включенных в списки участников референдума. Вариант «против всех» поддержали 4,47% проголосовавших.

Референдум по выбору формы правления прошел в Кыргызстане 10 января — в один день с выборами президента. Оба этих события произошли из-за политического кризиса, начавшегося в октябре 2020 года после выборов в парламент.

Одним из главных инициаторов референдума по выбору формы правления был Садыр Жапаров, которого ЦИК уже признала победителем в президентской гонке.

На фоне начавшихся октябрьских беспорядков, сторонники Жапарова освободили его из колонии, а затем в течении нескольких недель он занял пост премьер-министра и и.о. главы государства.

Совершив ряд кадровых перестановок и назначив на ключевые должности своих соратников, Жапаров сложил полномочия и.о. президента и стал уже кандидатом на пост президента.

Однако перед тем как покинуть пост и.о. президента, он и ряд депутатов инициировали референдум по форме правления. При этом, сам Жапаров не раз заявлял, что хочет вернуться к президентской республике.