Обновлено в 15:41

В Бишкеке задержали криминального авторитета Мурсалыма Умырзакова известного по прозвищу «Карышкыр». Он был членом организованной преступной группировки кримавторитета Азиза Батукаева.

Задержание подтвердила пресс-служба ГСИН, сообщив подробности изданию 24.kg.

«Когда Мурсалым Умырзаков отбывал наказание в одной из колоний, на него поступило заявление о мошенничестве, по которому он изначально проходил свидетелем. Он был задержан в рамках этого уголовного дела. В настоящее время следственное управление ГСИН проводит досудебное разбирательство», — сообщили в ведомстве.

Ранее издание «АКИпресс» сообщило, что Умырзакова задержали 19 января. Журналисты Kaktus.media, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов, сообщили, что задержание произвели сотрудники ГКНБ при поддержке спецподразделения «Альфа».

В ГСИН опровергли эту информацию, отметив, что задержание состоящего на оперативном учете члена ОПГ производилось сотрудниками службы криминальной милиции МВД, а не сотрудниками ГКНБ. После он был доставлен в следственную службу ГСИН.

Ранее в Госкомитете отказались комментировать ситуацию и попросили обратиться в МВД. В пресс-службе МВД «Клоопу» сообщили, что пока у ведомства нет информации о задержании кримавторитета.

Кто такой «Карышкыр»?

Мурсалим Умырзаков — уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области. Он состоит на оперативном учёте МВД как активный член ОПГ и был неоднократно судим.

По данным СМИ, Умырзаков был членом ОПГ Азиза Батукаева и его правой рукой. В 2012 году Умырзакова освободили по УДО. А в 2013 году Умырзаков отправился вслед за Батукаевым в Чечню.

* Кримавторитета Азиза Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем стало известно, что медицинский документ оказался поддельным.

«Мурсалим Умырзаков в Грозном, рядом с Батукаевым. 9 апреля улетел Батукаев, 12 апреля за ним последовал Умырзаков. Уже тогда был разговор о том, чтобы сделать его “вором”», — сказал начальник ГУБОП МВД Рафик Мамбеталиев сказал «Азаттыку» в 2013 году.

Тогда Батукаев при помощи чеченских воров в законе «короновал» Умырзакова, но позже чеченские воры в законе назвали Умырзакова самозванцем.

Позже в интернете появилось видео, предположительно снятое в исправительной колонии №14 Архангельской области в 2017 году, на котором Умырзаков подписывает расписку о том, что он больше не является вором в законе.

Через некоторое время силовики смогли доказать, что освобождение Умырзакова по УДО было незаконным и объявили его в розыск. Кримавторитета задержали в Москве 1 июня 2015 года и депортировали в Кыргызстан.

В июне 2018 году Умырзакова задержали с наркотиками и арестовали. По данным издания kaktus.media, Мурсалим Умырзаков вышел из колонии осенью 2020 года.