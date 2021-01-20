Владелец сети «Спекулянт» Василий Щербина сообщил, что в складские помещения компании 13 января ворвались неизвестные люди, изъяли документы и опечатали здание.

Генпрокуратура заявила, что «Спекулянт» ввозил на территорию Кыргызстана продукты питания с истекшим сроком годности и реализовывал, а «неизвестные люди» — это межведомственная следственная группа.

Щербина называет информацию о просроченных продуктах клеветой.

Что говорит владелец «Спекулянта»

По словам Щербины, неизвестные люди, ворвавшись, вели себя агрессивно, отказывались представиться и показать какие-либо документы.

«Они выгнали всех на улицу, в том числе юриста, оставив в здании только шестерых работников. Всем кто находился в здании запретили выходить в туалет, звонить. Кто-то из сотрудников попытался снять на видео происходящее, но они забрали телефон через угрозы и удалили все», — сказал он.

Щербина отметил, что одному из сотрудников удалось позвонить в милицию, вызов был принят, но никто не приехал.

«Они начали переворачивать все офисы, все документы стали изымать, происходил какой-то хаос, далее они все засунули в мешки, которые привезли с собой, и под угрозами и психологическим давлением заставили подписать какой-то акт выемки, с которым также не дали внимательно ознакомиться. Из офисов забрали личные вещи, системные блоки, печати компании», — говорится в обращении.

По словам бизнесмена, эти люди позже представились сотрудниками Военной прокуратуры и следственной группой ГКНБ.

«Но кто там был в действительности, мы так и не поняли. В ночь с 14 на 15 января 2021 года были задержаны два наших бухгалтера по подозрению в коррупции. Но при этом нет никаких доказательств, в котором обвиняют наших двух бухгалтеров. В деле нет задержанных лиц из числа сотрудников правоохранительных, фискальных органов или чиновников и фактов передачи каких-либо взяток также не имеется», — отмечает бизнесмен.

По его словам, он только из СМИ узнал о том, что его компанию подозревают в ввозе просроченных продуктов питания на территорию страны. Щербина отметил, что компания имеет все соответствующие документы происхождения товаров, контракты, декларации, ветеринарные свидетельства.

«Данные факты являются лишь клеветой с целью очернить имя нашей компании, так как покровительство вышеуказанные органы нам не оказывали и их взаимодействие с нами было лишь в части исполнения ими их прямых функциональных обязанностей. […] Следствием до сих пор не называются имена чиновников, с кем мы якобы взаимодействовали. Потому что их нет», — считает бизнесмен.

Он сообщил, что несет «колоссальные убытки» из-за того, что склады опечатаны, а в них имеются товары, у которых ограниченный срок годности.

«Я как гражданин Российской Федерации теперь боюсь приезжать в Кыргызскую Республику. Таким образом осуществляют нейтрализацию моей компании как конкурента перед другими местными фирмами, либо здесь намерения рейдерского захвата путем обанкрочивания фирмы и реализации ее за бесценок», — считает Щербина.

Он заявил, что следственные органы не проведя соответствующей проверки возбудили уголовное дело, при этом не уведомив об этом компанию, не запросив ни одного документа или какого-либо объяснения по имеющимся у них фактам.

«Они провели обыски и выемки документов и безосновательно задержали бухгалтеров с содержанием их в следственном изоляторе Бишкека на два месяца», — отметил Щербина.

Бизнесмен обратился с обращением к победителю первого тура президентских выборов Садыру Жапарову, послу Российской Федерации в Кыргызстане Николаю Удовиченко, генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиев с просьбой оградить компанию от правового беспредела и дать ему возможность представить без какого-либо давления доказательство об отсутствии каких-либо противоправных действий со стороны компании.

Что говорит Генпрокуратура

15 января Генпрокуратура сообщила, что выявила коррупционную схему по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности.

«Следствие установило, что схему организовали руководители и работники коммерческих компаний в сговоре с отдельными должностными лицами государственных органов, при покровительстве отдельных должностных лиц правоохранительных и фискальных органов», — отметили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного органа, в одном из полиграфических центров в Бишкеке подделывали этикетки даты изготовления и сроков годности, и реализовывали продукцию через торговые сети.

«В ходе проведённых обысков в офисах и складских помещениях коммерческих компаний обнаружена просроченная продукция в больших объемах, а также этикетки с подделанными сроками годности товаров, вместе с оборудованием по их изготовлению», — сообщили в Генпрокуратуре.

В рамках данного досудебного производства по подозрению в совершении преступления, тогда задержали двоих сотрудников «Спекулянта» и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В Генпрокуратуре «Клоопу» сообщили, что правоохранительные органы при обыске действовали в рамках закона.

«Всё велось в рамках действующего законодательства и никаких нарушений со стороны правоохранительных органов проводивших там обыск не было. А то, что в некоторых СМИ ходят про «очернение» или «неправомерные действия» [со стороны силовиков] это всё не соответствует действительности», — отметили в надзорном органе.

Давление на бизнес

После смены власти в начале октября 2020 года разные группы неизвестных атаковали по стране промышленные предприятия и пансионаты отдыха, было сожжено и разгромлено имущество горнодобывающих компаний на месторождениях Джеруй, Метал-Кен и Терек-Сай. К январю 2021 года МВД пока не отчиталось, что задержало подозреваемых в участии в погромах и в их организации.

23 октября Садыр Жапаров в качестве и.о. президента и премьер-министра на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил, что будет защищать бизнес от криминала и коррумпированных чиновников, но при этом оправдал погромщиков из числа сельчан.

Министерство экономики 15 января сообщило о том, что с 20 января 2021 года в Кыргызстане начнёт действовать новый закон, направленный на поддержку инвесторов и создание привлекательного имиджа Кыргызстана для них.

Так в новом законе снизили порог инвестиций для прямых переговоров с инвесторами — вместо $50 млн он теперь составляет $10 млн.

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