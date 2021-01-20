Пресс-служба правительства 20 января сообщила, что межведомственная комиссия, проверяющая, как госорганы и муниципалитеты борются с коронавирусом, и насколько рационально используют финансовую и гуманитарную помощь, выступила перед и.о. премьер-министра Артемом Новиковым.

Члены комиссии выявили несколько проблем: расхождения в количестве летальных случаев от COVID-19, несвоевременное принятие протоколов лечения, не эффективный учет и распределение гуманитарной помощи.

Третий протокол лечения от COVID-19, включающий антикоагулянты и другие важные препараты, был утвержден Минздравом с опозданием более чем на 1 месяц.

Из-за этого местные фармацевтические компании получили одобренный список лекарств для поставки в страну только 1 июля 2020 года, хотя протокол внесли еще 15 мая 2020 года.

«В итоге жизненно важные препараты для лечения коронавирусной инфекции были завезены фармакологическими компаниями в республику со значительным опозданием, что привело к острому дефициту лекарств в стране и росту цен на них», – отметили в правительстве.

При этом, закупленные по второму протоколу в июне 2020 препараты оказались ненужными, так как уже был принят третий протокол. Из-за уже неприменимые лекарства в значительных объемах складировал Департамент лекарств и медицинских изделий Минздрава.

Согласно выводам рабочей комиссии, не было четкой и прозрачной системы приема и учета поступающей медицинской гумпомощи. Кроме того, расходились данные о предоставленной помощи и данные о гумпомощи, поставленной в больницы.

Кроме того, госорганы не предоставили комиссии финансовый отчет о расходах на реорганизацию и перепрофилирование больниц и госпиталя «Семетей».

По итогам совещания было предложено дать Совету безопасности рассмотреть все указанные факты и другие выводы межведомственной комиссии, чтобы детально обсудить их и вынести на общественное освещение.

Министерству здравоохранения было поручено подготовить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных рабочей комиссией.

В межведомственную рабочую комиссию входят медработники, депутаты парламента, работники СМИ, представители госорганов, гражданские активисты и независимые эксперты.

Комиссия по COVID-19

Ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева рассказала об итогах расследования комиссии по распределению гуманитарной помощи, полученной Кыргызстаном на борьбу с пандемией коронавируса.

По ее словам, в Кыргызстане гораздо больше смертей от COVID-19, чем зафиксировано в официальной статистике минздрава. Кроме этого, Сурабалдиева заявила, что поступающую в страну гумпомощь воровали определенные лица.

«Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные. Отдельные главные врачи больниц даже и не бывали в красных зонах», — рассказала вице-премьер.

Гумпомощь Кыргызстану

Власти Кыргызстана с начала пандемии получили более $300 млн на борьбу с коронавирус. Большая часть средств выдана в виде кредита и лишь малая часть в виде гранта.

При этом, власти страны распределяли полученные средства непрозрачно. Получить отчетность от государственных органов по распределению гумпомощи журналистам «Клоопа» так и не удалось.