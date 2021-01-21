Депутаты Жогорку Кенеша 19 января пригласили чиновников из мэрии Бишкека в парламентский Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, где со второй попытки хотели рассмотреть вопросы о проблемах в строительном секторе столицы. Однако, чиновники не пришли на заседание.

Тогда некоторые депутаты предложили направить правительству письмо с предложением снять с должности и.о.мэра Балбака Тулобаева и некоторых чиновник из мэрии. В ответ Тулобаев посоветовал парламентариям «почитать закон» и заявил, что он отчитывается только перед Бишкекским городским кенешем.

С чего всё началось?

Заседание парламентского Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству должны были провести ещё 22 декабря, где хотели рассмотреть проблемы и вопросы оптимизации процедуры выдачи документов в строительном секторе.

В пресс-службе Жогорку Кенеша отметили, что в профильный комитет поступает много жалоб от предпринимателей, занятых в этом секторе.

«На сегодняшний день в процессе выдачи разрешительных документов на проектирование и строительство участвуют как госорганы, так и мэрия Бишкека. В данное время имеется ряд нерешенных вопросов в строительном секторе и трудности в получении разрешительных документов на проектирование и строительство», — сообщили в пресс-службе.

Однако, заседание профильного комитета перенесли на 19 января, так как ни один сотрудник столичной мэрии не пришёл на него.

«Это настоящий саботаж»

На перенесенном заседании комитета по транспорту и архитектуре 19 января планировали рассмотреть тот же вопрос — проблемы в строительной секторе города и вопрос об оптимизации процедуры выдачи документов в строительном секторе.

Депутаты пригласили на заседание вице-мэра Бишкека Азамата Сагындык уулу, начальника «Бишкекглавархитектуры» и главного архитектора столицы Марата Жороева, начальника управления землепользования и строительства мэрии Азамата Кадырова, а также начальника управления земельных ресурсов мэрии Бакая Турдугулова. Но, чиновники из мэрии снова не пришли на заседание.

Парламентарии возмутились неявкой чиновников из мэрии. А депутат Рыскелди Момбеков назвал это «настоящим саботажем» и отметил, что уже четыре мэра Бишкека были осуждены, в том числе по фактам коррупции при строительстве различных объектов.

«Бывший главный архитектор Бишкека тоже только недавно вышел из заключения. Каждое третье преступление происходит в мэрии. Комитет пытается демонтировать коррупционные схемы в мэрии и игнорирование заседания со стороны мэра это настоящий саботаж. Мало того, он даже не направил ни одного представителя», — возмутился Момбеков.

* Скорее всего Момбеков имеет ввиду Асхата Тулебердиева. Он бывший глава «Бишкекглавархитектуры». Его подозревают в причастности к коррупции при продаже земельных участков. Тулебердиева задержали 25 декабря 2020 года и отпустили 28 декабря под домашний арест до 24 февраля.

Следователи установили, что в 2017 году чиновники бишкекской мэрии, Управления земельных ресурсов и «Бишкекглавархитектуры» вошли «в преступный сговор» с заинтересованными лицами. По их данным, так были проведены «фиктивные» торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем.

Депутат Кубанычбек Жумалиев в свою очередь предложил направить премьер-министру письмо с предложением снять с должности Тулобаева и других должностных лиц мэрии.

«Почитайте законы»

Позже и.о.мэра Балбак Тулобаев заявил журналистам, что работает на основе двух законов: «О местном самоуправлении» и «Статусе городе Бишкек». И отчитывается перед другим парламентом — Бишкекским городским кенешем.

«Представьте, в Жогорку Кенеш вызывают трех вице-мэров. Зачем огромному парламенту маленькая мэрия? У нас есть свой парламент. Пусть откроют закон и почитают, мы работаем на основе закона. У них есть свое правительство, пусть вызывают его и рассматривают», — сказал Тулобаев.

Что на это сказали в ЖК?

Пресс-служба Жогорку Кенеша в ответ на заявление Тулобаева 21 января, отметила, что несмотря на существующее разграничение функций и полномочий госорганов и органов местного самоуправления, парламент «как высший законодательный орган вправе вызывать на заседания комитетов и парламента в целом, запрашивать необходимую информацию и требовать отчета по исполнению законов».

А в целях осуществления контроля исполнения законов и решений Жогорку Кенеша — в случаях обнаружения комитетом парламента нарушений законов или других нормативных правовых актов, которые могут причинить вред правам и интересам граждан, вправе вынести решение об устранении этих нарушений.

«Помимо этого, Жогорку Кенеш имеет право выступать с рекомендацией о соответствии занимаемой должности тех или иных должностных лиц, в том числе и органов местного самоуправления», — подчеркнули в пресс-службе.