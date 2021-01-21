Дыйканбай Даминов

Финпол сообщил о задержании Дыйканбая Даминова. Бывшего главу «Ошэлектро» задержали 20 января и водворили в изолятор ГУВД Бишкека.

С жалобой на Даминова в финпол обратился предприниматель. Он заявил, представители его компании обратились в «Ошэлектро» с просьбой выплатить шесть миллионов сомов за выполненную работу. Тогда «Ошэлектро» руководил Даминов — по словам заявителя, чиновник потребовал откат в миллион сомов.

По информации финпола, деньги были перечислены Даминову.

Дело «Ошэлектро»

Ранее финпол заявил, что руководство «Ошэлектро» нанесло ущерб государству в 30 млн сомов. В компании отрицают все обвинения.

В ведомстве сообщили, что представители компании продали бывшее административное здание «Энергосбыта» площадью 619,66 квадратных метра и прилегающий земельный участок площадью 1665 квадратных метров за 8 млн сомов. По мнению финпола, на момент продажи средняя рыночная стоимость аналогичного земельного участка составляла примерно $30 тысяч за одну сотку земли.

«Ошэлектро» настаивает, что здание было аварийным. Организация также сообщила, что «вырученные деньги направлены на приобретение большого земельного участка в 50 соток в городе Ош для организации на нем собственного производства железобетонных изделий» .