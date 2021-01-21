Вечером 20 января ЦИК сообщила о том, что Садыр Жапаров выиграл досрочные выборы президента. Уже утром 21 января аппарат главы страны объявил дату его инаугурации. Стало известно, что церемония пройдет 28 января, а на нее планируется потратить, как минимум, 10 млн сомов.

При этом, экономика Кыргызстан находится в упадке из-за пандемии коронавируса и политического кризиса. «Клооп» решил узнать, во сколько стране обошлись церемонии инаугурации предыдущих президентов страны.

Инаугурация Жапарова

Инаугурация победившего кандидата в президенты Садыра Жапарова пройдёт 28 января. Церемония вручения нагрудного знака и штандарта пройдет в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов заявил, что на проведение инаугурации в общем заложено 15 млн сомов.

«Но на данный момент расход составляет около 10 миллионов сомов», — сказал Касмамбетов.

На церемонии будут присутствовать главы дипмиссий зарубежных стран, члены правительства Кыргызстана, Верховного суда, Конституционной палаты и центральных госорганов. Также на инаугурацию будут приглашены представители общественности, культуры, научной интеллигенции и простые граждане. Возможно, гостей обяжут сделать ПЦР-тест на коронавирус.

«В основном мы учли желание штаба Жапарова — около 70% приглашенных — представители народа, простые избиратели. Основной упор мы сделали именно на этот контингент», — сказал Касмамбетов.

Инаугурация Жээнбекова

Сооронбай Жээнбеков и его предшественник Алмазбек Атамбаев.

Церемония вступления Сооронбая Жээнбекова обошлась бюджету Кыргызстана в 8 млн 400 тысяч сомов.

В смету церемонии входили расходы на оформление помещений, оплата транспортных услуг, аренда оборудования, прием официальных лиц в честь вступления Жээнбекова в должность президента, концертная программа, оплата типографских услуг и так далее.

Всего на церемонию были приглашены 450 человек. Власти не стали приглашать на инаугурацию глав других государств.По окончании церемонии инаугурации в Бишкеке произвели трехкратный артиллерийский залп.

Изначально на церемонию планировали потратить 13 млн 100 тысяч сомов. Однако позже глава аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что расходы на церемонию могут быть меньше.

Инаугурация Атамбаева

Алмазбек Атамбаев и его предшественница Роза Отунбаева

Церемония инаугурации Атамбаева в 2011 году обошлась бюджету в менее, чем 10 млн сомов. Всего на церемонию тогда пригласили около тысячи гостей.

Инаугурация проходила в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В торжестве приняли участие президент Турции Абдуллах Гюль, президент Грузии Михаил Саакашвили, а также премьер-министры Казахстана Таджикистана и Азербайджана.

Китай, Узбекистан, Туркменистан, Беларусь, а также Татарстан делегировали на инаугурацию спикеров и вице-спикеров национальных парламентов.

Россию представляли глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и статс-секретарь российского МИД Григорий Карасин.

Инаугурация Отунбаевой

Роза Отунбаева

На церемонию вступления в должность президента переходного периода Розы Отунбаевой власти потратили менее 10 млн сомов.

Церемония инаугурации прошла в здании филармонии, куда Отунбаева приехала в сопровождении кортежа.

Инаугурация Бакиева

Курманбек Бакиев в 2005 году.

На инаугурацию свергнутого президента Курманбека Бакиева в 2009 году потратили 20 миллион сомов, а его вступление в должность в 2005 году обошлось стране в 21 млн сомов.

Церемония инаугурации Курманбека Бакиева в августе 2005 года проходила на центральной площади Ала-Тоо и была открыта военным парадом подразделений Вооруженных силы Кыргызстана. Бакиев прибыл на церемонию в окружении эскорта мотоциклистов.

На церемонии присутствовали президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, спикер Совета Федерации Федерального собрания России Сергей Миронов и другие гости. Всего за ходом инаугурации наблюдают около 5,5 тысяч гостей, в том числе представители 11 государств и 10 международных организаций.

Курманбек Бакиев в 2009 году.

Инаугурация Бакиева в 2009 году прошла в Доме правительства и не была такой пышной.

На церемонию были приглашены депутаты, судьи, члены правительства, главы областных и районных государственных администраций, руководители центральных госорганов, общественных организаций, представители дипломатического корпуса и международных организаций и другие. Всего более 650 человек.

В честь президента на центральной площади Ала-Тоо был произведен залп из 9 артиллерийских орудий.

Инаугурация Акаева

Аскар Акаев

Неизвестно сколько стоили три церемонии вступления в должность Аскара Акаева в 2000, 1995 и 1991 годах.

Первая инаугурация президента независимого Кыргызстана Аскара Акаева прошла в начале декабря 1991 года в стенах Белого дома на парламентской сессии. Акаев произнес присягу, а писатель Тугольбай Сыдыкбеков вручил ему ак калпак. Тогда еще не использовался даже термин «инаугурация».

В 1995 году как раз и был официально введен термин «инаугурация президента», но формат церемонии не изменился. Акаев произнес в Белом доме речь и присягу.

Аскар Акаев

Но уже в 2000 году Акаев вступил в должность в филармонии. Одним из главных гостей церемонии стал писатель Чынгыз Айтматов, который подарил Акаеву новое издание эпоса «Манас» и произнес напутственную речь.