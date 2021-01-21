Национальный статистический комитет опубликовал данные о том, какой из госорганов кыргызстанцы считают самым коррумпированным.

По данным Нацстаткома, за второе полугодие граждане посчитали, что Государственная таможня наиболее коррумпированный орган.

*Примечание: коррупцию в госорганах оценивали от –100 до +100 баллов.

Согласно опубликованным данным, уровень коррупции в таможне оценивают на -16 показателей. На втором месте идет Госслужба исполнения наказаний (-9,4), а затем Судебно-экспертная служба (-3,6).

По опросу за первое полугодие 2020 года, таможня также получила самый низкий рейтинг. Тогда кыргызстанцы оценили коррумпированность ведомства на -15,4 балла. ГСИН также осталась на втором месте как и в первое полугодие прошлого года.

Наименее коррумпированными органами кыргызстанцы считают местные органы самоуправления (+43,7), местные госадминистрации (39) и полпредства в областях (39).

Таможня и коррупция

Таможенная служба не раз была замешана в коррупционных скандалах, один из самых громких был связан с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым (Ысмайыловым) — главным фигурантом расследования OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп».

В серии расследований рассказывается о связях Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Один из информатор журналистов рассказал, что помог отмыть более $700 миллионов Абдукадыру и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова (Сулайманова) стала инвестором строительного проекта в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр.

Расследователи также нашли ряд недвижимости Матраимовых, которыми они владеют в Кыргызстане и за рубежом.