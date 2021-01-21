Пресс-служба объединенной российской военной авиабазы (ОРВБ) «Кант» 21 января сообщила, что к ним на авиабазу доставили первую партию из 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции.

В Кыргызстан ее доставили военно-транспортным самолетом Центрального военного округа.

По данным ОРВБ, военные медики для перевозки использовали специальные контейнеры для соблюдения холодовой цепи.

Вакцинация будет проходить в исключительно добровольном порядке. В первую очередь ее получат медицинские работники базы, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы.

Перед вакцинированием с военнослужащими будут проведены беседы о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях.

Россия и Кыргызстан в 2003 году заключили договор на 15 лет о создании в Канте авиационной базы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это соглашение автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, пока страны не уведомят друг друга о намерении прекратить его действие.

Одна из главных задач базы — размещение российских военных для обеспечения безопасности в регионе.