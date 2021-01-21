Дата-журналистка Савия Хасанова сравнила затраты из казны на проведение досрочных выборов президента, референдума по форме правления и инаугурации Садыра Жапарова с годовым бюджетом Таласской области страны.

Хасанова использовала данные ЦИК и нацстаткома. Так, дата-журналистка выяснила, что на президентские выборы, референдум и инаугурацию уйдет почти столько же средств, сколько в 2019 году было выделено для Таласской области из бюджета.

Выборы президента и референдум

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления прошли 10 января 2021 года. ЦИК 20 января признала Садыра Жапарова победителем на выборах президента с 79,2% голосов всех проголосовавших избирателей.

Кроме этого, ЦИК признала референдум по форме правления состоявшимся. Большинство голосов на плебисците набрал вариант «Президентская республика» — за нее проголосовало 81,49% избирателей.

По данным ЦИК, на проведение президентских выборов и референдум из госбюджета было затрачено чуть более 538 млн сомов.

При этом, уже назначена дата инаугурации победившего кандидата — 28 января. Она пройдет в Государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова в Бишкеке. На нее пока планируют потратить, как минимум, 10 млн сомов.