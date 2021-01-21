Пресс-служба президента сообщила, что и.о. главы государства Талант Мамытов 21 января подписал указ о прекращении полномочий премьер-министра Садыра Жапарова и правительства Кыргызстана.

Полномочия Жапарова сложены в связи с тем, что 20 января Центризбирком признал Жапарова президентом страны.

Выполнять и.о. премьер-министра как и ранее будет вице-премьер-министр Артем Новиков. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

ЦИК подвела итоги голосования по выборам президента 20 января, признав Жапарова избранным главой страны. В этот же день комиссия признала итоги референдума, где победила президентская форма правления.

Инаугурация Жапарова пройдет в Бишкеке 28 января, столичная милиция уже готовится к мероприятию, перекрывая улицы для репетиций.

Как Жапаров пришел к власти?

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления в Кыргызстане стали последствием политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов 4 октября. Тогда на фоне беспорядков из колонии был освобожден политик Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок за захват заложника.

При поддержке сторонников, Жапаров за короткое время занял пост премьер-министра, а затем и и.о. президента. Занимая эти посты, он сделал ряд кадровых перестановок, назначив на ключевые должности своих соратников. Так на пост главы ГКНБ был назначен Камчыбек Ташиев — соратник и друг Жапарова. После того как Жапаров начал предвыборную кампанию, пост и.о. главы государства занял Талант Мамытов — еще один соратник Жапарова.

Кроме кадровых перестановок, Жапаров был одним из главных инициаторов референдумов по изменению Конституции и выбору формы правления.

Обе эти инициативы были сразу раскритикованы юристами и общественностью. Несмотря на это референдум по выбору формы правления в Кыргызстане прошел 10 января — в один день с выборами президента. ЦИК признала референдум состоявшимся, а большинство избирателей проголосовали за президентскую форму.