Между Китаем и США разгорелся спор — КНР обвиняют в геноциде уйгуров. Китай отрицает, что в стране когда-либо был или существует геноцид в отношении кого-либо. А Твиттер удалил публикацию китайского посольства в США о том, что уйгурские женщины перестали быть «машинами по производству детей». Рассказываем, что происходит.

«Это геноцид»

19 января Майкл Помпео, уходивший с должности Госсекретаря США, обвинил Китай в преступлениях против человечности из-за политики государства в отношении этнических уйгуров и других китайских мусульман.

*Китайских кыргызов, казахов и уйгуров отправляют в спецлагеря — Китай называет их местами «политического перевоспитания», но сами пленники, оказавшись на свободе и в безопасности, рассказывают о пытках и неизвестных инъекциях, предположительно влияющих на репродуктивные способности.

«Я считаю, что этот геноцид продолжается и что мы наблюдаем систематические попытки уничтожить уйгуров», — сообщил Помпео накануне инаугурации Джо Байдена. Он также написал об этом в своем твиттере и сказал, что Китай нужно призвать к ответственности.

These acts are an affront to the Chinese people and to civilized nations everywhere. The People's Republic of China and the CCP must be held to account. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2021

Сменивший Помпео на посту госсекретаря Энтони Блинкен согласился с оценкой коллеги на внутреннюю политику Китая.

«Отправка мужчин, женщин и детей в концентрационные лагеря, попытка фактически перевоспитать их, чтобы они стали приверженцами идеологии Коммунистической партии Китая. Все это говорит об усилиях по совершению геноцида», — заявил Блинкен.

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«Этого не было, нет и не будет»

Китай не согласился с оценкой Помпео. Пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин заявил, что геноцида в стране не было, нет и не будет.

Помпео и еще 27 американских чиновников правления Трампа внесли в санкционный список за «ненависть к Китаю». По мнению МИД Китая, эти люди были «антикитайскими политиками» и испортили отношения между странами.

Китай считает, что попавшие в санкционный список пытались вмешаться во внутренние дела страны и оскорбили китайский народ.

Несмотря на ухудшение отношений между Китаем и США при американском президенте Дональде Трампе, КНР надеется на улучшение отношений при новом главе соединенных штатов Джо Байдене.

«Китай рассчитывает на сотрудничество с новой администрацией в целях содействия здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений и совместного решения глобальных проблем в области общественного здравоохранения, изменения климата и экономического роста», — написал посол Китая в США Цуй Тянькай в своем твиттере.

Congratulations to President Biden on his inauguration! China looks forward to working with the new administration to promote sound & steady development of China-U.S. relations and jointly address global challenges in public health, climate change & growth. @POTUS @JoeBiden — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) January 21, 2021

А что там с китайским посольством?

Издание Bloomberg сообщило о временной блокировке аккаунта посольства Китая в США из-за твита о репродуктивности уйгурских женщин.

Твит о том, что «уйгурские женщины больше не являются машинами для воспроизводства детей» был опубликован еще 7 января и в течение суток заблокирован администрацией соцсети.

Для того, чтобы разблокировать аккаунт, дипмиссия должна была удалить этот твит, чего, вероятно, дипломаты не сделали — последний твит на странице датирован 9 января.

В последних твитах дипмиссия, ссылаясь на исследование, настаивает, что в Синьцзяне меняется количество населения из-за повышения уровня жизни.

Посольство настаивает, что сообщения о пленении китайских уйгуров, принуждении находиться в концентрационных лагерях, а также информация о пытках — это политическая ложь и предвзятость.

Ранее посольство Китая в Кыргызстане выступало с аналогичными заявлениями после перепубликации на «Клоопе» расследований международных журналистов о ситуации в Синьцзяне.

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Тайвань и Гонконг

Признание политики в отношении китайских мусульман геноцидом не единственное, что не устраивает Китай в китайско-американских отношениях. Ранее США пошли на укрепление отношений с Тайванем, хотя раньше между странами действовали ограничения для сохранения отношений с Китаем. И китайские дипломаты не преминули раскритиковать американских политиков за это.

MFA spokesperson: We urge the US side to abide by the one-China principle and the three China-US joint communiqués, and refrain from further undercutting China-US mutual trust and causing more damages to peace and stability across the Taiwan Strait and China-US relations. https://t.co/dvW24iYAUB — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) January 7, 2021

Кроме того, уже 20 января, США выступили в поддержку Гонконга.

«Мы, министры иностранных дел Австралии, Канады и Соединенного Королевства, а также государственный секретарь США, подчеркиваем нашу серьезную озабоченность массовыми арестами 55 политиков и активистов в Гонконг», — сообщил МИД США.

МИД раскритиковал китайский закон о национальной безопасности.

«Он урезал права и свободы жителей Гонконга. Очевидно, что Закон о национальной безопасности используется для устранения инакомыслия и противоположных политических взглядов», — считает американский МИД.

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