Обновлено в 16:52

Посольство США в Кыргызстане сообщило, что президент США Джо Байден 20 января отменил президентскую прокламацию о визовых ограничениях для Кыргызстана.

Новоизбранный президент подписал указ об отмене ограничений на выдачу иммиграционных виз и грин-карт (Diversity Visa), которые приостанавливали въезд для иммигрантов из Кыргызстана.

«Мы высоко оцениваем существенные улучшения, связанные с обеспечением безопасности путешествий, которых добилось правительство КР за последние 12 месяцев. Электронные паспорта Кыргызстана, содержащие биометрические идентификационные чипы, разработаны и находятся на завершающей стадии подготовки. Эти паспорта обеспечат гражданам Кыргызстана безопасное и удобное путешествие», — говорится в сообщении посольства.

Диппредставительство также отметило, что правительство Кыргызстана улучшило сотрудничество с Интерполом и увеличило обмен информацией о преступности и терроризме.

«США по-прежнему привержены укреплению наших двусторонних отношений для повышения безопасности, суверенитета и процветания кыргызского народа», – заключили в посольстве.

В своей прокламации Байден отметил, что администрация экс-президента Дональда Трампа приняла ряд указов, запрещающих въезд определенным лицам – «сначала преимущественно из мусульманских стран, а затем – из стран Африки».

«Эти указы поставили под угрозу нашу глобальную сеть союзов и партнерств, […] И они разлучили близких, причинив боль, которая будет беспокоить их еще долгие годы. Они просто неправильны», – написал он.

Надежда МИДа

Министерство иностранных дел Кыргызстана опубликовало заявление, в котором поздравило Джо Байдена со вступлением в должность президента Соединенных Штатов Америки.

Ведомство подчеркнуло, что кыргызская сторона «уделяет особое внимание развитию взаимовыгодных кыргызско-американских отношений и подтверждает готовность к плодотворной совместной работе с новой Администрацией США».

«Стороны традиционно сотрудничают по вопросам укрепления демократических институтов и продвижения прав человека в Кыргызстане. Намечено перспективное сотрудничество по возврату незаконно выведенных из Кыргызской Республики активов, добытых преступным путем, а также борьбе с коррупцией и криминалитетом. Кыргызская сторона заинтересована в реализации новых проектов в сфере экономики, инвестиций, здравоохранения, образования, а также во внедрении новейших технологий во все сферы жизнедеятельности», – отметили в министерстве.

Также МИД приветствовал решение президента США о снятии ранее введенных визовых ограничений в отношении граждан КР и выразил надежду, что «стороны предпримут реальные шаги к дальнейшему упрощению визового режима между странами».

При этом ведомство отметило, что и госорганы Кыргызстана предприняли меры для достижения этой цели.

«Также приветствуем решение о возвращении США к Парижскому соглашению по изменению климата. Являясь стороной этого соглашения, Кыргызская Республика надеется на плодотворное сотрудничество сторон в сфере изменения климата и экологии», – заявили в МИДе.

Ограничения для Кыргызстана

31 января 2020 года США ввели ограничения на иммиграционные визы и грин-карты, которые приостанавливают въезд иммигрантов в США. Таким образом Президент Трамп расширил список стран, на чьих граждан налагались ограничения в иммиграции — в нём оказался и Кыргызстан.

При этом, граждане Кыргызстана имели возможность получать американские визы для неиммиграционных поездок — включая визы самого распространенного типа B, которые выдают для деловых поездок или для туризма.

Тогда кроме Кыргызстана, миграционным ограничениям подверглись также граждане Нигерии, Эритреи, Мьянмы, Судана и Танзании.

Как объяснила администрация Трампа, ограничения вводятся против стран, которые «не соответствуют минимальным требованиям безопасности США или не сотрудничают с США в предотвращении нелегальной иммиграции».

Первую серию указов об ограничениях на иммиграцию Трамп подписал ещё в 2017 году, и их действие было намного строже.

Тогда гражданам КНДР и Сирии полностью запретили въезд в США, а гражданам Ирана, Ливии, Йемена и Сомали существенно сократили список доступных виз — например, иранцы с тех пор могут въезжать в США только по студенческим визам.

Самая первая версия указа 2017 года подверглась жесточайшей критике как внутри США, так и за пределами, и привела, в том числе, к акциям протеста на территории американских аэропортов.

В марте 2017 года, после оспариваний в судах сразу нескольких штатов, Трамп подписал новый, смягченный указ, который заменил предыдущий.

Критики — особенно политики-демократы и правозащитные группы — были недовольны и запретами 2017 года, и новыми ограничениями 2020 года, под действие которых попал Кыргызстан.

«Есть недобросовестные люди в России, есть недобросовестные люди в Китае, но на эти страны не накладываются какие-либо ограничения», — сказала депутат-демократ Палаты представителей американского Конгресса Шейла Джексон Ли, представляющая округ в штате Техас.

Её, как и других противников ограничений на иммиграцию, возмущало то, что Трамп подписывал подобные указы, в основном, в отношении африканских стран или стран с преимущественно мусульманским населением.

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу пояснял, что «это не полный запрет на выдачу виз, что их выдача продолжится туристам, бизнесменам, рабочим и студентам».

В ноябре 2020 года посол заявил, что США рассмотрят вопрос о возобновлении выдачи иммиграционных виз гражданам Кыргызстана после выборов президента.

Президент Байден

20 января 2021 года прошла инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена.

Обе палаты Конгресса США утвердили его победу в результате выборов на специальном заседании 7 января.

Байден получили 306 голосов выборщиков, действующий президент, республиканец Дональд Трамп — 232 голоса. Утверждение голосов выборщиков в Конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Попытки республиканцев оспорить результаты голосования в ряде штатов, в том числе Пенсильвании и Джорджии, оказались безрезультатными.

Действующий президент Дональд Трамп позже заявил, что 20 января спокойно покинет свой офис и уступит место Джо Байдену.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, 20 января будет организованный переходный период. Я покину президентский офис. Но мы продолжим нашу борьбу за честный подсчет голосов. 20 января — конец величайшего первого президентского срока в истории. Но это только начало нашей борьбы, чтобы снова сделать Америку великой», – сказал он.

Выборы президента США прошли еще 3 ноября, в них участвовало два кандидата — демократ Джозеф Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп.