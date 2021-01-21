Свердловский райсуд Бишкека 31 декабря 2020 года отпустил бывшего главу госохраны Дамира Мусакеева под домашний арест. Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе Верховного суда. Ранее Верховный суд отменил обвинительный приговор Свердловского райсуда и вернул дело на пересмотр.

Пресс-секретарька Верховного суда Чынара Жумакадыр уточнила, что об изменении меры пресечения ходатайствовала сторона защиты. По ее данным, Мусакеева отпустили из заключения в связи с тем, что он «не был судим ранее, имеет постоянное место жительства, семью и несовершеннолетних детей».

Также на решение суда повлияло то, что бывшего главу 9 службы ГКНБ — госохраны — обвиняют в «менее тяжких преступлениях». Сейчас Свердловский райсуд еще рассматривает дело Мусакеева, который несколько лет был личным телохранителем бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Верховный суд 9 декабря отменил приговор в отношении Мусакеева и направили его дело на новое рассмотрение в новом составе в Свердловский райсуд. В мае 2019 года этот же суд вынес обвинительный приговор Мусакееву в виде лишения свободы на 5 лет.

Дело Мусакеева

Дамир Мусакеев работал главой 9-й службы ГКНБ с 2016 года. Затем, с приходом Сооронбая Жээнбекова на пост президента, Мусакеев был уволен с этой должности.

Увольнение произошло на фоне конфликта Атамбаева и Жээнбекова. Официальная формулировка отставки звучала как «освобожден […] согласно поданному заявлению».

После увольнения Мусакеев стал личным телохранителем бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В феврале 2019 года на него возбудили уголовное дело, связанное с распределением квартир для сотрудников ГКНБ. Эту информацию сообщила Кундуз Жолдубаева, занимавшая тогда должность пресс-секретаря партии СДПК.

Жолдубаева заявила, что уголовное дело в отношении Мусакеева имеет «политическую подоплеку». Об этом говорил и сам Мусакеев, после того, как показал свою недвижимость журналистам.

По данным Генпрокуратуры, Мусакеев владел имуществом на сумму около 20 млн сомов. В надзорном органе утверждали, что стоимость имущества превышает доходы как Мусакеева, так и его близких.

По версии следствия, Мусакеев, будучи в должности главы 9-й службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, злоупотреблял своим служебным положением, и распределял служебные квартиры для приближенных к себе сотрудников госкомитета.