Агентство США по международному развитию предоставит кыргызским властям специальные холодильники для хранения вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской фирмы BioNTech. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Кыргызстану в рамках Глобального альянса COVAX бесплатно было выделено 1 млн 200 тысяч доз вакцины Pfizer. Однако минздрав ранее сообщил, что в стране нет холодильников для их хранения — вакцина должна содержаться при -70⁰.

«Мы посчитали им, сколько нужно холодильников и шприцов 0,3 мл. Они выдадут нам бесплатно для 1,2 млн доз. Мы переговорили с ними. К июню эти холодильники прибудут», — сказал глава минздрава.

Он добавил, что 1,2 млн доз не хватит для населения Кыргызстана, поэтому власти заказали еще российскую вакцину «Спутник V», которая отвечает имеющейся в стране холодовой цепи.

«И.о. президента Талант Мамытов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить бесплатно 500 тысяч доз вакцины. Остальные расчеты мы направили в минфин», — рассказал Бейшеналиев.

Глава Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 и вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева заверила депутатов, что вакцинация кыргызстанцев является вопросом нацбезопасности. Поэтому он стоит в приоритете, и власти «найдут на это деньги».

Ошибочка вышла

Сурабалдиева сказала, что глава минздрава «неправильно информировал» насчет отказа от вакцины Pfizer, поэтому общественность была так взбудоражена.

«На самом деле, по первому предложению пришло всего 30 тысяч доз для 15 тысяч граждан. И тогда минздрав начало обсуждать, есть ли смысл закупать холодовую цепь для -70⁰ только для вакцин на 15 тысяч населения. Там и вышла это число в $2 млн», — объяснила вице-премьер-министресса.

Она добавила, что по инициативе COVAX есть еще 8 других вакцин, кроме Pfizer’а, которые могут поступить в страну. По ее словам, их температурный режим «намного ниже» американской вакцины.

Сурабалдиева рассказала, что в Кыргызстан привезут не московский «Спутник V», а разновидность российской разработки «ЭпиВак Корона» из центра «Вектор» в Новосибирске.

Глава Республиканского штаба считает, что также нужно дать возможность частным организациям привозить вакцины от коронавируса.

«Мы привезем только те вакцины, которые прошли все фазы клинических испытаний и получили одобрение ВОЗ, чтобы кыргызстанцы могли добровольно пройти вакцинацию», — заключила Сурабалдиева.

Вакцинация кыргызстанцев

Ранее глава минздрава в интервью «АКИпрессу» рассказал, что Кыргызстан «вынужден отказаться» от бесплатной вакцины Pfizer из-за отсутствия холодильников для нее. По его словам, только одно устройство для поддержания -70⁰ стоит более $4 тысяч.

Однако позже Бейшеналиев уточнил, что власти не отказывались от американской вакцины, и даже запросили у минфина $2 млн на покупку холодильников. Он добавил, что попросил альянс COVAX предоставить более «приемлемую» разработку, температура хранения которой не ниже -20°.

Однако, по данным штаба, сейчас в Кыргызстане имеются 2 122 единицы специализированного холодового оборудования. Почти 80% из них рассчитаны для поддержания температуры от +2° до +8°.

362 холодильника поддерживают температуру от -12° до -15°, и всего 72 холодильника могут сохранять от -15° до -20°.

Вакцин, предоставляемых COVAX хватит для покрытия около 20% населения страны. Сначала «для снижения нагрузки на систему здравоохранения» власти планируют вакцинировать медиков. Затем свою вакцину от коронавируса получат лица, работающие в зоне повышенного риска и жизнеобеспечения.

COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

По данным ВОЗ, сегодня у COVAX самый большой и разнообразный портфель вакцин против COVID-19 в мире. В него входят девять вакцин-кандидатов и еще девять вакцин, проходящих предварительную оценку.