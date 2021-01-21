Депутаты паралмента Бактыбек Турусбеков, Умбеталы Кыдыралиев и Акылбек Жапаров вынесли на общественное обсуждение законопроект, позволяющий назначать референдум по изменению Конституции сразу в трех чтениях.

По информации пресс-службы парламента, изменения планируется внести в закон о «Регламенте Жогорку Кенеша».

В законопроекте предлагается внести такие изменения, чтобы Жогорку Кенеш мог принять законопроект о референдуме одновременно во втором и третьем чтениях или же сразу в трех чтениях в случае, если ранее проведенный референдум требует изменений в Конституцию. Такое решение парламент сможет принять при наличии заключении ответственного и профильного комитетов.

Такой референдум как раз прошел в Кыргызстане 10 января, где избиратели выбрали президентскую форму правления. Теперь необходимо внести в Конституцию изменения, так как сейчас в стране смешанная форма правления — парламентско-президентская.

В справке-обосновании депутаты утверждают, что законопроект нужен, чтобы «принять соответствующие меры для скорейшей стабилизации социально-экономической ситуации в стране».

На инициативу депутатов отреагировал их коллега Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале Бекешев заявил, что такой законопроект «приведет к большим ошибкам».

Референдум и «Ханституция»

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, в один день с досрочными выборами президента. Центральная избирательная комиссия 20 января признала референдум состоявшимся, за вариант «президентская форма правления» проголосовали более 80% проголосовавших избирателей.

В этот же день ЦИК признала Садыра Жапарова новоизбранным президентом страны. Его инаугурация пройдет в Бишкеке 28 января, на это мероприятие из бюджета страны выделят 10 млн сомов.

Садыр Жапаров уже ранее занимал пост главы государства с приставкой и.о., на этот пост он пришел на фоне беспорядков после парламентских выборов 4 октября 2020 года. Тогда он при поддержке сторонников вышел из колонии, а затем стал премьер-министров и и.о. президента.

Кроме назначений своих соратников на ключевые должности, Жапаров был инициатором референдумов по изменению Конституции и формы правления.

Проект новой Конституции от Жапарова сразу же нарекли «Ханституцией». Сразу же после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности. Юристы не раз делали заявление о том, что принятие новой Конституцию грозит узурпацией власти в стране.

Согласно предложенному варианту, все три ветви власти будут подконтрольны президенту, а тот, в свою очередь, не будет подотчетен никому. Сейчас Конституционное совещание работает над окончательной версией документа.