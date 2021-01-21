Журналист-расследователь Ыдырыс Исаков, журналист «Кактус Медиа» Марат Уралиев и фактчекер Болот Темиров выпустили расследование про богатство финполовца Айбека Токоева, начальника управления ГСБЭП. Данное расследование было опубликовано 9 января на YouTube-канале Исакова. После этого расследования Токоев был задержан по подозрению в «незаконном обогащении». «Клооп» приводит краткий пересказ журналистского расследования.

Айбек Токоев в 2014 году работал заместителем начальника управления финполиции в Оше, затем в 2017 году он стал начальником Ошского управления финпола. А после беспорядков 5 октября 2020 года был назначен главой управления внутренних расследований и безопасности финпола.

«Роль Токоева на президентских выборах»

По словам Исакова, Токоев а сыграл значительную роль на президентских выборах 2017 год. Сотрудники финпола Оша ездили голосовать в село Жаны-Талап Кара-Кулжинского района — родном селе Токоева.

«Финполовцы Оша за несколько дней до выборов съездили в село Жаңы-Талап, заполнили форму №2 и прописались. Сотрудники органа, которые в день выборов должны были день и ночь бороться с коррупционерами, “болтались” в дороге Ош-Кара-Кулжа. Это можно увидеть в списке проголосовавших в Жаңы-Талапском избирательном участке», – говорит Исаков.

В это село ездили не только сами сотрудники финпола — их обязали взять с собой еще по 2-3 избирателя. 4 октября в селе Жаны-Талап насчитали 691 избирателя и 183 из них не были реальными жителями села.

Токоев утверждает, что сотрудники по собственной воле поехали в его село, чтобы проголосовать, и что их никто не принуждал к этому.

«Но, в день выборов, когда силовые органы работают в усиленном режиме, вряд ли они по собственной воле поедут искать своего “шефа” в его село. Дорога от Оша до села Жаны-Талап Кара-Кулжинского района занимает от двух до четырех часов», — отмечает журналист-расследователь.

После этих выборов Токоева повысили в должности.

Всем по дому, всем по квартире

До назначения Токоева в финпол у членов его семьи почти не было никакого имущества. Но после его родственники стали регулярно покупать недвижимость. В 2020 году, после октябрьских событий, его родственники стали продавать и переоформлять на других людей богатства, которое они собирали с 2014 года.

Официальная заработная плата органа, в котором работает Токоев — порядка 25 тысяч сом, а его жена нигде не работает. На Токоева не зарегистрировано никакое имущество, зато на его супругу — Чынару Омуралиеву — регистрировали квартиру и дом.

В 2015 году она выкупила квартиру по улице Масалиева в городе Ош, а потом преобразовала ее под стоматологию. После купила дом в городе Бишкек, а в 2019 году снесла и вместо него построила особняк — и продала его 20 октября, после октябрьских беспорядков.

До 2014 года на имя тестя Токоева Шамшидина Омуралиева был зарегистрирован только его собственный дом в Кара-Суу. После того как зять устроился в финпол, 27 апреля 2015 года Омуралиев за один день купил 2 квартиры с гаражом в подвале в многоквартирном доме Оша «Башня Оша», где, пожалуй, самые дорогие квартиры в городе.

«Башня Оша»

Омуралиев утверждает, что продал свои торговые контейнеры, а на полученные средства купил эти квартиры. Несмотря на это, в 2016 году он купил еще одну квартиру, в той же «Башне Оша».

В том же году дядя Токоева Токтосун Кудайбердиев тоже за один день приобрел две квартиры. Одну из квартир он купил в многоэтажном доме на улице Исанова, а вторую — в «Башне Оша», вместе с гаражом. Эти квартиры до сих пор принадлежат его дяде.

Сам Кудайбердиев всю жизнь проработал в военном комиссариате Кара-Кулжи. Дом, в котором он проживает, приобретен в 2004 году и до 2014 года никакую недвижимость он не покупал.

Супруга Кудайбердиева Мариякан Жунусова в 2017 года открыла заправочные станции на дорогах Ош — Ноокат и Ош — Алай и сдала эти места предприятию «RedPetroleum». Кроме этого, рядом с заправкой на дороге Ош — Алай она открыла чайхану, бильярдную, столовую и магазин. А заправку на дороге Ош — Ноокат продала после октябрьской нестабильности.

На имя младшей сестры Айбека Токоева Ханзады Токоевой до 2016 года была зарегистрирована только одна квартира и одна заправка. После прихода брата на должность, она тоже приобрела квартиру в «Башне Оша». Позже она в селе Жаны-Талап купила три участка и большой торговый зал в центре Кара-Кулжи.

В 2018 году она продала квартиру в Оше и купила еще один участок в своем селе. Через год она купила заправку у Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района, кафе «Бархан» в городе Ош и офис рядом с ним. Но Ханзада Токоева тоже продала недвижимость после октябрьских беспорядков и сейчас у нее остался только торговый дом в Кара-Кулже и земельные участки в своем селе.

Есть у Айбека Токоева еще один брат — глава айыл окмоту Кашка-Жол Шайырбек Токоев. Сейчас на его имя никакое имущество не прописано, но его семья живет в особняке, который находится на улице Аскара Шакирова в Оше. Он приходит в этот особняк раз в месяц и отдыхает со своими детьми. Об этом журналистам-расследователям рассказали его дети. Особняк зарегистрирован на имя Мамата Рахманова. Журналистам не удалось выяснить связь между ним и Токоевыми.

«Между нами может произойти ссора»

Расследователи связались с финполовцем — Токоев ответил, что «не имеет отношения» к недвижимости родни.

«Почему ходишь за мной?! Я что, совершил преступление или украл что-либо? Делай справедливое отношение! Я тоже могу подать на тебя в суд. Между нами может произойти ссора. Осторожнее относись ко мне! Я не вмешиваюсь в дела родственников, это их собственные объекты […] Спроси у них самих!» — сказал Токоев.

Айбек Токоев не только оформил свою недвижимость на родственников, но и назначил некоторых на хорошие должности, в том числе в Финполе.

Задержание Токоева

18 января ГКНБ задержал Айбека Токоева в рамках дела досудебного производства по статье «Незаконное обогащение». Сейчас он находится в ИВС ГКНБ, следствие продолжается.

ГКНБ сообщил, что, по предварительной информации, общая сумма активов и имущества задержанного составила более $4 млн. Также в спецслужбе сообщили, что его законный доход не совпадает со средствами, которые были потрачены на приобретение имущества.