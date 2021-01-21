Председательница Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова 21 января на брифинге сообщила, что выборы в Бишкекский городской кенеш пройдут 11 апреля 2021 года.

«В соответствии с законом о выборах депутатов местных кенешей местные выборы проводятся во второе воскресенье апреля», — сказала она.

Согласно графику выборов ЦИК, опубликованному на сайте комиссии, выборы должны пройти поэтапно в 418 местных кенешах, включая 16 городов по всей стране.

Первыми выборы в местные кенеши должны пройти в Бишкеке, Нарыне, Кара-Куле, Баткене, Кызыл-Кие, Сулюкте, Исфане, Таласа, Узгене, Канте, Орловке, Каинды, Шопоков, Кербене, Кочкор-Ате и Чолпон-Ате.

Бишкекский городской кенеш – выборный представительный орган городского самоуправления, избираемый непосредственно городским сообществом и осуществляющий свою деятельность на коллегиальной основе.

Срок полномочий депутатов БГК – 4 года, а численный состав составляет 45 депутатов.

В данное время в горкенеше 5 фракций: СДПК, «Республика — Ата Журт», «Өнүгүү-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Перенос местных выборов

Выборы в Ошский и Каракольский горкенеш, а также в районные советы почти всех областей Кыргызстана должны были пройти 12 апреля 2020 года. Но избирательная кампания в местные кенеши была остановлена указом тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова из-за пандемии коронавируса.

Наибольшее внимание в апрельской серии выборов было приковано к городу Ош. Предвыборная ситуация сопровождалась скандалами — особенно, когда выяснилось, что в Оше резко выросло количество зарегистрированных жителей.

Тогда прокуратура сообщала, что только по одному ошскому адресу было зарегистрировано более 1000 человек, а список избирателей за один месяц достиг 35 895 человек.

В отношении некоторых сотрудников органов паспортизации и регистрации населения города Ош возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» и начали досудебное производство.

Массовую прописку новых граждан связывали именно с выборами, опасаясь, что не имеющие отношения к городам кыргызстанцы повлияют на выбор политиков, которые займут места в горкенешах.